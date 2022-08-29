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В Юрмале тариф на теплоэнергию с октября может увеличиться на 143%

rus.tvnet.lv/LETA
В Юрмале тариф на теплоэнергию с октября может увеличиться на 143%
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Улица Йомас в Юрмале
Улица Йомас в Юрмале Фото: Sintija Zandersone/LETA

В Юрмале стоимость теплоэнергии с октября может увеличиться на 143%, сообщает предприятие теплоснабжения SIA Jūrmalas siltums.

Как поясняет предприятие, изменение действующего тарифа связано с изменением цены на топливо.

Новый тариф предприятие подало Комиссии по регулированию общественных услуг. В настоящее тариф на тепловую энергию с акцизом в Юрмале составляет 92,76 евро за мегаватт-час, а

с 1 октября его планируется повысить до 225,62 евро за мегаватт-час, что на 143,23% больше.

SIA Jūrmalas siltums зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 5,477 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

В прошлом году предприятие работало с оборотом 7,593 млн евро и прибылью 425 742 евро. Jūrmalas siltums полностью принадлежит самоуправлению Юрмалы.

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