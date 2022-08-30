Видео ⟩ Терминалу СПГ в Скулте будет присвоен статус объекта национальных интересов

Правительство одобрило расторжение договора о трансграничном сотрудничестве с Беларусью

Правительство во вторник одобрило расторжение договора о трансграничном сотрудничестве с Беларусью в связи с тем, что она поддерживает начатую Россией войну против Украины.

Решением правительства в одностороннем порядке прекращено действие соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах трансграничного сотрудничества.

Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития, договор вступил в силу в 1998 году и определяет административно-территориальные единицы в Латвии, на которые распространяется его действие. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти.

С учетом того, что Россия начала военное вторжение в Украину, а Беларусь его поддержала, прекращение соглашения является частью контрмер, препятствующих агрессии. Как указывает VARAM, в соответствии с международным правом любая страна имеет право принимать меры против другой страны, нарушающей обязательства перед международным сообществом.