Сегодня, 30 августа, состоялось очередное заседание правительства, на котором рассматривались несколько вопросов, в том числе и создание нового терминала СПГ. После заседания состоялась пресс-конференция.
Видео ⟩ Терминалу СПГ в Скулте будет присвоен статус объекта национальных интересов
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Терминалу СПГ в Скулте будет присвоен статус объекта национальных интересов
Кабинет министров на заседании правительства во вторник, 30 августа, договорился присвоить терминалу сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте статус объекта национальных интересов, сообщил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после принятия решения.
Как сообщалось, в начале июня правительство поручило Министерству экономики провести углубленную оценку проектов СПГ-терминала, поданных компаниями Skulte LNG Terminal и Kundziņsalas dienvidu projekts. До 31 августа министерство должно было представить доклад о соответствии проектов экономическим и национальным интересам Латвии.
Компания Skulte LNG Terminal зарегистрирована в 2016 году. Как сообщается на ее сайте, истинными бенефициарами предприятия являются Арнфин Унум и Петерис Рагаушс. В мае 2022 года о приобретении 20% акций Skulte LNG Terminal объявила топливная компания Virši-A.
Предприятие Kundziņsalas dienvidu projekts зарегистрировано в 2010 году. Его единственным владельцем является американская компания Millennium Energy Partners LLC, а истинным бенефициаром - Лаша Шанидзе.
В понедельник, 29 августа, утром было созвано экстренное заседание правительства, на котором единственным вопросом, включенным в повестку дня, было создание СПГ-терминала, однако, выслушав службы безопасности, правительство поручило Министерству экономики подготовить уточнения в документах, чтобы Кабмин мог рассмотреть их во вторник.
Правительство одобрило расторжение договора о трансграничном сотрудничестве с Беларусью
Правительство во вторник одобрило расторжение договора о трансграничном сотрудничестве с Беларусью в связи с тем, что она поддерживает начатую Россией войну против Украины.
Решением правительства в одностороннем порядке прекращено действие соглашения между правительствами Латвии и Беларуси об основных принципах трансграничного сотрудничества.
Как поясняет Министерство охраны среды и регионального развития, договор вступил в силу в 1998 году и определяет административно-территориальные единицы в Латвии, на которые распространяется его действие. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными органами власти.
С учетом того, что Россия начала военное вторжение в Украину, а Беларусь его поддержала, прекращение соглашения является частью контрмер, препятствующих агрессии. Как указывает VARAM, в соответствии с международным правом любая страна имеет право принимать меры против другой страны, нарушающей обязательства перед международным сообществом.
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