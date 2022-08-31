Фактомат ⟩ Выход из Nord Pool приведет к дешевому электричеству? Разбираем факты

Также депутат подчеркнул, что "спекуляция Nord Pool", которая на самом деле является аферой, исторически была решением Кришьяниса Кариньша, которым он сам публично хвастался, что благодаря ему мы теперь будем на "свободном рынке". Мы сами видим, к чему привел свободный рынок, потому что на самом деле никакого свободного рынка нет".

Всего на бирже Nord Pool 22 ценовые зоны. У каждого государства-члена есть своя зона, а у некоторых - даже несколько. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) поясняет, что в относительно небольших странах и странах с сильной и сбалансированной электроэнергетической системой зона цен на электроэнергию на бирже одинакова для всей страны, как, например, в случае стран Балтии, Польши или Великобритании. В свою очередь, если мощности по производству и потреблению электроэнергии распределены неравномерно, сеть перегружена, а по всей стране не может быть обеспечена одна цена, как это имеет место в Швеции, создается несколько ценовых зон. Так, в Швеции четыре ценовые зоны, в Норвегии - пять, а в Дании - две, соответственно, в этих государствах оптовые цены на бирже разные даже в границах этих стран.