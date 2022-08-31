В последние месяцы на бирже электроэнергии Nord Pool были отдельные периоды особенно высоких цен, что породило слухи о том, что участие в ней должно быть прекращено и, таким образом, снижены цены на электроэнергию в Латвии. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" выяснил, имеют ли эти утверждения под собой основания или это всего лишь ложные надежды.
Фактомат ⟩ Выход из Nord Pool приведет к дешевому электричеству? Разбираем факты
Совсем недавно с трибуны Сейма депутат Алдис Гобземс заявил, что "Латвия и руководство Latvenergo должны принять решение о выходе из Nord Pool и переходе на фиксированные цены на электроэнергию".
Также депутат подчеркнул, что "спекуляция Nord Pool", которая на самом деле является аферой, исторически была решением Кришьяниса Кариньша, которым он сам публично хвастался, что благодаря ему мы теперь будем на "свободном рынке". Мы сами видим, к чему привел свободный рынок, потому что на самом деле никакого свободного рынка нет".
Видео: Предложение Алдиса Гобземса о выходе из биржи электроэнергии Nord Pool
Nord Pool, основанная в 2002 году, представляет собой биржу электроэнергии европейского масштаба, ее членами являются Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. В то же время Nord Pool также оказывает услуги биржи электроэнергии в Польше, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Австрии, Люксембурге и Великобритании.
Всего на бирже Nord Pool 22 ценовые зоны. У каждого государства-члена есть своя зона, а у некоторых - даже несколько. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) поясняет, что в относительно небольших странах и странах с сильной и сбалансированной электроэнергетической системой зона цен на электроэнергию на бирже одинакова для всей страны, как, например, в случае стран Балтии, Польши или Великобритании. В свою очередь, если мощности по производству и потреблению электроэнергии распределены неравномерно, сеть перегружена, а по всей стране не может быть обеспечена одна цена, как это имеет место в Швеции, создается несколько ценовых зон. Так, в Швеции четыре ценовые зоны, в Норвегии - пять, а в Дании - две, соответственно, в этих государствах оптовые цены на бирже разные даже в границах этих стран.
Алгоритмы обмена электроэнергией учитывают доступные мощности присоединения, соответственно, более дешевая произведенная электроэнергия поступает в ценовые зоны с более высокой ценой, пока имеются свободные мощности передачи.
SPRK указывает, что цена оптового рынка в конкретной ценовой зоне на бирже влияет на цену розничного рынка на национальном уровне, которую платят потребители в каждой стране. Как и другие государства, Латвия импортирует электроэнергию, когда она по более выгодной цене доступна от других членов Nord Pool, а экспортирует - когда электроэнергия, произведенная в Латвии, дешевле, чем в других странах.
Ежегодно Латвия импортирует больше электроэнергии, чем экспортирует. Следовательно, если бы мы не были частью Nord Pool, цена на электроэнергию в Латвии была бы выше, так как получить более дешевую электроэнергию из соседних стран было бы сложно.
Также SPRK отмечает, что себестоимость производства электроэнергии существенно различается в зависимости от используемой технологии производства. Различия в ценовых зонах определяются тем, какие ресурсы используются при производстве электроэнергии и достаточно ли их по отношению к спросу. Например, с точки зрения затрат дешевле производить электроэнергию с использованием возобновляемых источников энергии - гидроресурсов и ветра. Но в странах, где она производится с использованием природного газа (как в Латвии и Литве) и где пока, не считая крупных ГЭС, меньше используются возобновляемые ресурсы (как во всех странах Балтии, но особенно в Латвии), она стоит дороже.
В свою очередь, в некоторых районах Скандинавского региона благодаря возобновляемым ресурсам электроэнергия с использованием природного газа не производится. Поэтому при высоких ценах на газ увеличивается разница между теми ценовыми зонами, в которых производство электроэнергии может быть обеспечено в основном за счет возобновляемых ресурсов, и теми, в которых существенную роль играет и природный газ.
В то же время то, насколько более дешевая электроэнергия может идти из одной страны в другую, определяется построенной пропускной способностью, или передающими сетями. Чем выше пропускная способность, тем большее количество электроэнергии может быть передано. "Имеющиеся мощности определяют, в какой степени цена на электроэнергию соседней зоны может "выравняться" с учетом возможности перетока электроэнергии через границы зоны (государства)", - поясняет SPRK.
Наблюдения показывают, что самые низкие цены в годовом исчислении во всех ценовых зонах Nord Pool обычно наблюдаются в марте и апреле. Это связано с сезоном паводков и увеличением выработки электроэнергии на ГЭС. Следует учитывать, что в Северных странах возможности таяния снега и накопления запасов воды иные, чем в Латвии. Конкретно - в Латвии можно накопить запасы воды на несколько дней вперед, в странах Северной Европы - вплоть до нескольких лет.
В то же время SPRK заявляет, что
самые большие различия в ценах обычно наблюдаются, когда трансграничная торговля ограничивается ремонтными работами на линиях электропередачи.
Их тоже, как и ремонт и строительство дорог, чаще всего проводят летом, когда позволяет погода. SPRK добавляет, что в особо жаркие дни также следует снижать пропускную способность передачи, чтобы по тем же линиям можно было передавать меньше электроэнергии.
При этом следует отметить, что разные цены бывают не только между Северными странами и странами Балтии, но даже внутри одной страны. К примеру, в Швеции, имеющей четыре ценовые зоны, самые большие мощности по выработке электроэнергии сосредоточены на севере страны, где много гидроресурсов для производства более дешевой электроэнергии, а наибольшее потребление приходится на юг страны. Поскольку линии электропередач не способны равномерно передавать всю более дешевую электроэнергию с севера по всей Швеции, цены варьируются от зоны к зоне в пределах одной страны. "Даже в соседних районах Дании и Норвегии цены на электроэнергию иногда могут отличаться в 40 и более раз", - отмечает регулятор.
Вывод: выход из биржи Nord Pool не приведет к снижению цен на электроэнергию в Латвии.
Следует отметить, что, по данным регулятора за первый квартал этого года, доля договоров с фиксированной ценой на электроэнергию в сегменте домохозяйств составила 60%, договоры с плавающей ценой выбрали 16% домохозяйств, а универсальную услугу - 24%. Кроме того, с момента присоединения к Nord Pool доля договоров с привязкой к биржевой цене в Латвии никогда не была выше, чем договоров с фиксированной ценой.
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