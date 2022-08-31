Elpa - банкрот, юбилей airBaltic, рост Pasažieru vilciens: новости экономики

Оборот Pasažieru vilciens в первом полугодии вырос на 10,2%
Курземский районный суд объявил неплатежеспособным молокоперерабатывающее предприятие SIA Elpa, свидетельствуют данные из регистра неплатежеспособности.
Предприятие признано неплатежеспособным 29 августа, администратором процесса неплатежеспособности назначена Дайна Заке.
Кредиторы могут подавать требования к должнику до 30 сентября 2022 года.
Как сообщалось, в мае Курземский районный суд возбудил процесс правовой защиты Elpa, но 24 августа он был прекращен, так как план мер в рамках процесса правовой защиты не был поддержан большинством кредиторов.
В середине мая предприятие сообщило о приостановке производства на неопределенный срок.
Председатель правления Elpa и один из совладельцев Гундарс Сисенис заявил агентству LЕТА, что
предприятие вынуждено прекратить деятельность из-за роста цен на энергоресурсы, сырье и вспомогательные материалы, цена которых значительно возросла с тех пор, как их больше нельзя купить в Беларуси.
По данным Firmas.lv, на 15 августа этого года предприятие Elpa имело налоговую задолженность в размере 169 325 евро.
Оборот предприятия в 2020 году составил 2,974 млн евро, прибыль - 5873 евро. Финансовые данные за 2021 год пока не опубликованы.
Молокоперерабатывающее предприятие Elpa было зарегистрировано в 1993 году, его основной капитал составляет 85 910 евро. Предприятие принадлежит Лаймонису Балчусу (18,18%), Гундарсу Сисенису (17,77%), Марите Столяровой (16,94%), Виестурсу Грасманису (16,12%), Маре Рунде-Пирсоне (12,4%), Ритвару Роге (10,33%), Татьяна Брувере (6,2%), Монте Алкшаре (1,65%) и Янису Калниньшу (0,41%).
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в 12:00 31 августа планирвоала торжественно встретить 50-миллионного пассажира, сообщили LЕТА в компании.
Официальное мероприятие состоялось в 12:00 в Рижском аэропорту на парковке P1 напротив зала вылета E.
В мероприятии приняли участие исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, руководитель Рижского аэропорта Лайла Одиня, сотрудники airBaltic и аэропорта.
airBaltic планирует завершить этот год с оборотом в 400-450 млн евро
airBaltic планирует завершить этот год с оборотом в размере 400-450 млн евро, свидетельствует опубликованная авиакомпанией информация. Размер выручки будет зависеть от результатов четвертого квартала этого года, которые пока невозможно точно прогнозировать из-за возможной рецессии в еврозоне, введения новых ограничений из-за Covid-19 и войны в Украине.
Оборот airBaltic в первом полугодии составил 191,482 млн евро, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе выручка от пассажирских перевозок составила 154,075 млн евро, дополнительные доходы - 14,761 млн евро.
За первые шесть месяцев этого года авиакомпания перевезла 1,313 млн пассажиров, что в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, а количество выполненных рейсов выросло в 2,8 раза до 16 925.
Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки сократились на 49% до 135,7 млн евро.
Оборот AS Pasažieru vilciens в первом полугодии этого года составил 23,405 млн евро, что на 10,2% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась на 3% - до 442 733 евро, свидетельствуют предоставленные предприятием данные.
В первом полугодии 2022 года Pasažieru vilciens перевезло 6,878 млн пассажиров, что на 48,2% больше, чем за соответствующий период 2021 года.
Представитель предприятия Сигита Звиедре сообщила LЕТА, что поступления от пассажирских перевозок за шесть месяцев этого года достигли 8 млн евро, что на 2,7 млн евро или 50,8% больше, чем за шесть месяцев 2021 года.
Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отмечает, что росту доходов способствовало увеличение количества пассажиров.
"Мы рады видеть, что пассажиры возвращаются в поезда. В то же время мы осознаем, что, несмотря на положительные тенденции роста количества пассажиров, нас ждет финансово сложное время, потому что во второй половине года мы почувствуем инфляцию, война в Украине повлияет на цепочки поставок, затраты на материалы, энергоресурсы и топливо. До сих пор договоры продолжали выполняться по ценам предыдущих периодов", - сказал Григулис.
Доля пассажиров с полной оплатой за проезд в первом полугодии текущего года составила 42,33%, что на 1,1 проц. пункта больше, чем за соответствующий период 2021 года. При этом заполняемость поездов за первое полугодие 2022 года составила 42,49%, что на 13,7 проц. пункта больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Pasažieru vilciens отмечает, что пассажиры все чаще покупают электронные билеты на сайте предприятия и в мобильном приложении. В первом полугодии 2022 года таким способом было приобретено 43,8% билетов, что на 5,7 проц. пункта больше, чем за соответствующий период 2021 года.
В первом полугодии прошлого года оборот Pasažieru vilciens составил 21,246 млн евро, прибыль - 429 733 евро. В 2021 году предприятие работало с оборотом 44,13 млн евро, а прибыль составила 591 000 евро.
В первом полугодии выручка концерна Latvenergo выросла на 66,2%
Концерн AS Latvenergo в первом полугодии этого года работал с оборотом в размере 744,582 млн евро, что на 66,2% больше, чем за тот же период прошлого года, а его прибыль выросла в 2,5 раза - до 141,905 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная Latvenergo бирже Nasdaq Riga.
Оборот материнской компании концерна в первом полугодии вырос в два раза до 473,714 млн евро, а прибыль составила 151,589 млн евро, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает Latvenergo, рост выручки концерна обусловлен прежде всего более высокими рыночными ценами на электроэнергию и природный газ. В первом полугодии 2022 года рост цен на энергоресурсы на рынке продолжался, при этом цена природного газа выросла примерно в 4,6 раза, а цена электроэнергии в Балтии - в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь прибыль в первом полугодии, как правило, выше, чем во втором, так как весной благодаря большому притоку воды вырабатывается значительно больше электроэнергии на Даугавских ГЭС.
Также в Latvenergo отметили, что прибыль компании как государственного предприятия выплачивается в виде дивидендов в государственный бюджет. В этом году дивиденды будут выплачены на сумму 70,2 млн евро, а в 2023 году планируется выплатить не менее 56,8 млн евро.
В первом полугодии этого года Latvenergo произвело 2253 гигаватт-часа электроэнергии, что на 20,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Также произведено 1092 гигаватт-часа теплоэнергии, что на 13,3% меньше.
Инвестиции концерна Latvenergo в развитие инфраструктуры в первом полугодии этого года составили 56,2 млн евро.
Оборот концерна Latvenergo в первом полугодии 2021 года составил 448,052 млн евро, прибыль - 57,113 млн евро.
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