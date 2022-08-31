Elpa - банкрот, юбилей airBaltic, рост Pasažieru vilciens: новости экономики

Рижский вокзал. Поезд. Фото: Ieva Čīka/LETA

В первом полугодии 2022 года Pasažieru vilciens перевезло 6,878 млн пассажиров, что на 48,2% больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Представитель предприятия Сигита Звиедре сообщила LЕТА, что поступления от пассажирских перевозок за шесть месяцев этого года достигли 8 млн евро, что на 2,7 млн евро или 50,8% больше, чем за шесть месяцев 2021 года.

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отмечает, что росту доходов способствовало увеличение количества пассажиров.

"Мы рады видеть, что пассажиры возвращаются в поезда. В то же время мы осознаем, что, несмотря на положительные тенденции роста количества пассажиров, нас ждет финансово сложное время, потому что во второй половине года мы почувствуем инфляцию, война в Украине повлияет на цепочки поставок, затраты на материалы, энергоресурсы и топливо. До сих пор договоры продолжали выполняться по ценам предыдущих периодов", - сказал Григулис.

Доля пассажиров с полной оплатой за проезд в первом полугодии текущего года составила 42,33%, что на 1,1 проц. пункта больше, чем за соответствующий период 2021 года. При этом заполняемость поездов за первое полугодие 2022 года составила 42,49%, что на 13,7 проц. пункта больше, чем за соответствующий период прошлого года.