ВВП Латвии в первом полугодии вырос на 4,7%

В отрасли информации и связи рост составил 15,3%, чему способствовало увеличение объемов услуг связи - на 19%, в компьютерном программировании и консультациях - на 18,1%, в оказании информационных услуг - на 6%.

В финансовом и страховом сектор спад составил 5,5% из-за сокращения финансовых услуг и страховой деятельности. Росту в секторе профессиональных, научно-технических услуг на 15,3% способствовала деятельность по оказанию юридических и бухгалтерских услуг, где рост составил 37,6%, по оказанию прочих профессиональных и научно-технических услуг - на 17,3%, а также в сфере услуг по рекламе и маркетингу - на 13,8%.

Рост в отрасли административных и сервисных услуг составил 20,1%, в том числе в деятельности турагентов и туроператоров - 87,1%. Рост был также в обслуживании зданий и услугах ландшафтных архитекторов - на 13,3%, в сфере услуг аренды и эксплуатационного лизинга - на 24,2%, а также в сфере обеспечения персоналом - на 27,8%.

Сумма налогов на товары (налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) во втором квартале текущего года уменьшилась на 0,9%, на что повлияло снижение поступлений налога на добавленную стоимость, при этом увеличились доходы от акцизов.

Во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года общие расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 8%.