Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии увеличился на 4,7% в первом полугодии этого года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в том числе во втором квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП вырос на 3%, сообщает Центральное статистическое управление.
ВВП Латвии в первом полугодии вырос на 4,7%
Во втором квартале по сравнению с первым по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП Латвии уменьшился на 1%.
В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 17,7 млрд евро, в том числе во втором квартале - 9,52 млрд евро.
Во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в сельскохозяйственном секторе зарегистрирован рост на 3,2%, в том числе в производстве продукции растениеводства - на 4,6%, а в производстве продукции животноводства был спад на 0,5%. В лесном и лесозаготовительном секторе рост составил 14,9%, а в рыбном хозяйстве было снижение на 1,6%.
Рост в обрабатывающей промышленности составил 5,8%, и увеличение объемов зарегистрировано в 16 отраслях из 22. В пищевой промышленности рост составил 1,3%.
Также рост наблюдался в других важных отраслях обрабатывающей промышленности: в производстве готовых металлических изделий - на 4,8%, в производстве неметаллических минеральных продуктов - на 7,1%, в производстве электротехнического оборудования - на 4,1%, в производстве мебели - на 5,2%, в производстве напитков - на 16,1%, а также в производстве фармацевтических основных веществ и препаратов.
С другой стороны, крупнейший сектор обрабатывающей промышленности - производство древесины и изделий из дерева - сократился на 0,5%.
В других промышленных отраслях наблюдалось снижение, в том числе 5,5% в добывающей промышленности и разработке карьеров, 10,8% в электроэнергетике, снабжении газом, теплом и кондиционировании воздуха, 10% в водоснабжении, очистке сточных вод, управлении отходами и санации.
В строительстве снижение на 13,8% было вызвано удорожанием строительства, что привело к задержке начала работ и продлению сроков завершения работ. Снижение произошло во всех трех подотраслях строительной отрасли: в жилищном строительстве падение составило 9,6%, в строительстве инженерных сооружений - 16,8%, в специализированном строительстве - 15,5%.
В торговле во втором квартале текущего года по сравнению со вторым кварталом прошлого года снижение составило 8,2%, на что повлиял спад в оптовой торговле на 21,1%. Положительный вклад в развитие торговли внес рост в секторе торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов на 5,7%. В розничной торговле рост на 2,5% был обусловлен увеличением розничных продаж непродовольственных товаров на 2,6% и увеличением розничных продаж продуктов питания на 2,5%.
На рост сектора транспорта и хранения на 7,2% положительно повлиял рост в отрасли наземного и трубопроводного транспорта на 2,4%, в воздушном транспорте - в 3,7 раза, в водном транспорте - на 23,8%, а также в деятельности по хранению и транспортировке, где рост составил 8,1%. С другой стороны, на транспортный сектор негативно повлияли показатели почтовой и курьерской деятельности, где снижение составило 12%.
Снятие ограничений на передвижение и собрания способствовало росту в отрасли гостиниц и общественного питания - на 77,4%, в том числе в секторе размещения туристов - на 92,4%, в общепите - на 73,5%.
В отрасли информации и связи рост составил 15,3%, чему способствовало увеличение объемов услуг связи - на 19%, в компьютерном программировании и консультациях - на 18,1%, в оказании информационных услуг - на 6%.
В финансовом и страховом сектор спад составил 5,5% из-за сокращения финансовых услуг и страховой деятельности. Росту в секторе профессиональных, научно-технических услуг на 15,3% способствовала деятельность по оказанию юридических и бухгалтерских услуг, где рост составил 37,6%, по оказанию прочих профессиональных и научно-технических услуг - на 17,3%, а также в сфере услуг по рекламе и маркетингу - на 13,8%.
Рост в отрасли административных и сервисных услуг составил 20,1%, в том числе в деятельности турагентов и туроператоров - 87,1%. Рост был также в обслуживании зданий и услугах ландшафтных архитекторов - на 13,3%, в сфере услуг аренды и эксплуатационного лизинга - на 24,2%, а также в сфере обеспечения персоналом - на 27,8%.
Сумма налогов на товары (налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налоги) во втором квартале текущего года уменьшилась на 0,9%, на что повлияло снижение поступлений налога на добавленную стоимость, при этом увеличились доходы от акцизов.
Во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года общие расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 8%.
Полная отмена антиковидных ограничений способствовала увеличению расходов домохозяйств в гостиничном секторе, общественном питании и сфере развлечений. Расходы в соответствующих группах увеличились на 26,8% и 45,1%. Расходы населения на транспорт выросли на 1,2%. Из-за геополитической ситуации цены на энергоресурсы быстро росли, поэтому домохозяйства тратили меньше, сократив свои расходы на жилье (вода, электричество, газ и другие виды топлива) на 2%.
Расходы на конечное потребление государственного управления увеличились на 2,7%.
Экспорт товаров и услуг вырос на 9,1%, в том числе экспорт товаров - на 5,7%. Основными экспортируемыми товарами были древесина и изделия из нее, а также минеральные продукты. Экспорт услуг увеличился на 20,5%, и на его увеличение в основном повлиял экспорт транспортных, компьютерных и других услуг, связанных с хозяйственной деятельностью.
Импорт товаров и услуг вырос на 11,2%. Импорт товаров увеличился на 10,9%, а импорт услуг - на 12,6%. Больше всего импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, а среди услуг - транспортные услуги и другие услуги, связанные с хозяйственной деятельностью.
Во втором квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года в фактических ценах общая заработная плата работников увеличилась на 11,3%, в том числе общая заработная плата увеличилась на 11%, а социальные взносы работодателей - на 12,9%.
Зарплаты быстрее всего росли в сфере искусства, развлечений и досуга - на 22,2%, в сфере ИКТ - на 18,3%.
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