Инфографика ⟩ Изменение тарифов на теплоэнергию с 1 сентября: местами цены выросли более чем в три раза

В Пиньки Марупского края тариф на тепловую энергию вырастет в 3,7 раза, достигнув 270,12 евро за мегаватт-час (МВтч), а второе место по росту занимает поселок Закюмуйжа в Ропажском крае, где тариф вырастет в 2,5 раза - до 122,51 евро за МВтч. За ним следует поселок Ропажи с увеличением в 2,2 раза - до 122,54 евро за МВтч.

С другой стороны, в реальных цифрах самый высокий тариф на тепловую энергию будет в Кекаве, а также в Рамаве, Катлакалнсе и Валдлаучи Кекавского края, где после повышения на 54,3% тариф составит 279,51 евро за МВтч.

В Даугавпилсе тариф на тепловую энергию вырастет на 31,7% - до 122,55 евро за МВтч, в Екабпилсе - на 48,9% - до 101,78 евро за МВтч, в Елгаве - на 26,9% - до 85,82 МВтч.

Тариф на тепловую энергию будет относительно ниже в Саласпилсском крае, где после повышения на 23,9% он достигнет 76,65 евро за МВтч.