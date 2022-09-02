Правление Rīgas siltums покинула его председатель

Бейнаре работает в правлении компании с апреля 2021 года. Первоначально она была председателем правления, затем - с 15 по 20 июля - занимала должность члена правления, но 20 июля вернулась на должность председателя.

Как уже сообщалось, Rīgas siltums планирует повысить тариф за отопление в два раза.

По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот Rīgas siltums составил 146,45 млн евро, а прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - латвийскому государству, 2% - SIA Enerģijas risinājumi.RIX, а Latvenergo принадлежит 0,005% акций.