Сб, 3.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Первые выходные осени: прогноз погоды

В силе желтое предупреждение
rus.tvnet.lv/LETA
Первые выходные осени: прогноз погоды
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Shutterstock

Утром в субботу, 3 сентября, во многих местах Латвии еще сохранится ясная погода, но в течение дня солнце время от времени станет скрываться за облаками, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных зонах на побережье - сильные ливни.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно западный и северный.

Максимальная температура воздуха составит +13..+17 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +15 градусов.

В юго-восточной части страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх