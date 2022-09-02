Утром в субботу, 3 сентября, во многих местах Латвии еще сохранится ясная погода, но в течение дня солнце время от времени станет скрываться за облаками, прогнозируют синоптики.
Первые выходные осени: прогноз погоды
В силе желтое предупреждение
Первые выходные осени: прогноз погоды
Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных зонах на побережье - сильные ливни.
Будет дуть слабый ветер, преимущественно западный и северный.
Максимальная температура воздуха составит +13..+17 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +15 градусов.
В юго-восточной части страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
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