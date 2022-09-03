Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг в пятницу, 2 сентября, предсказал, что активные боевые действия в Украине закончатся примерно через два месяца, после чего война станет статичной.
Глава разведки: военные действия в Украине закончатся через два месяца
"До окончания активных боевых действий осталось семь-девять недель, в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статичной войной, как сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг на пресс-конференции.
Он посчитал маловероятным, что до конца года удастся освободить всю территорию Украины, так как добиться столь больших успехов за столь короткое время будет очень сложно. Так Гросберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении до конца года освободить всю территорию Украины от российских войск.
Глава эстонской разведки также прокомментировал начавшиеся утром в понедельник, 29 августа, интенсивные удары украинских вооруженных сил в Херсонской области.
"Я бы не стал квалифицировать это как массовое нападение. Однако с начала апреля Украина смогла добиться прогресса в Херсонской области", - отметил он.
Он сказал, что выход украинских войск к Днепру предотвратит риск того, что российские войска попытаются продвинуться в сторону Одессы. Однако, поскольку российским войскам сложно переправиться через Днепр, трудно будет это сделать и украинским войскам.
Галерея: Война в Украине
Гросберг отметил, что для успешного наступления необходим трехкратный перевес сил, кроме того, Россия построила много оборонительных сооружений в Херсонской области, а украинские силы смогли прорвать только первую линию обороны.
Однако он выразил мнение, что успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят шансы оккупационных властей на проведение там так называемого "референдума".
Гросберг также отметил, что Россия перебрасывает в Украину вновь сформированные части Третьего армейского корпуса, однако пока неизвестно, где они будут дислоцированы. Их ближайшей целью может быть Донецкая область, но если Украина добьется успеха в Херсонской области, они будут перемещены туда, сказал Гросберг.
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