Глава разведки: военные действия в Украине закончатся через два месяца

"До окончания активных боевых действий осталось семь-девять недель, в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статичной войной, как сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг на пресс-конференции.

Он посчитал маловероятным, что до конца года удастся освободить всю территорию Украины, так как добиться столь больших успехов за столь короткое время будет очень сложно. Так Гросберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении до конца года освободить всю территорию Украины от российских войск.

Глава эстонской разведки также прокомментировал начавшиеся утром в понедельник, 29 августа, интенсивные удары украинских вооруженных сил в Херсонской области.

"Я бы не стал квалифицировать это как массовое нападение. Однако с начала апреля Украина смогла добиться прогресса в Херсонской области", - отметил он.