Литовские СМИ: балтийские страны встречают зиму с полупустым газовым хранилищем

Газохранилища в Европе в настоящее время заполнены чуть более чем на 80%, а в Инчукалнском газохранилище показатель упал ниже 49,7% в начале последнего месяца газового года.

"Весь балтийский регион и Финляндия остаются с одним источником газоснабжения, который работает в максимальном техническом режиме и обеспечивает как текущее потребление природного газа всего региона, так и его хранение", - прокомментировали vz.lt ситуацию представители крупнейшего импортера газа - литовского завода удобрений Achema.

Они также отмечают, что высокие цены на электроэнергию, которые привели к запуску газовых электростанций, еще больше увеличили "текущее" потребление природного газа в регионе:

"Эти факторы просто не оставили физических потоков природного газа для хранения".

В Минэнерго Литвы не ответили на вопросы vz.lt о причинах ситуации и обеспечении безопасности газоснабжения предстоящей зимой.

Три страны Балтии и Финляндия с общим годовым потреблением около 6 млрд кубометров газа в основном зависят от одного терминала СПГ Independence, который может предоставить до 3,8 млрд кубометров газа в год.