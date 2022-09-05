Пока газовые хранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось, в странах Балтии наблюдается обратная тенденция - единственное в регионе газовое хранилище в Инчукалнсе пустеет, и его запасы упали до менее чем 50%, сообщает литовский портал деловых новостей vz.lt.
Литовские СМИ: балтийские страны встречают зиму с полупустым газовым хранилищем
Газохранилища в Европе в настоящее время заполнены чуть более чем на 80%, а в Инчукалнском газохранилище показатель упал ниже 49,7% в начале последнего месяца газового года.
"Весь балтийский регион и Финляндия остаются с одним источником газоснабжения, который работает в максимальном техническом режиме и обеспечивает как текущее потребление природного газа всего региона, так и его хранение", - прокомментировали vz.lt ситуацию представители крупнейшего импортера газа - литовского завода удобрений Achema.
Они также отмечают, что высокие цены на электроэнергию, которые привели к запуску газовых электростанций, еще больше увеличили "текущее" потребление природного газа в регионе:
"Эти факторы просто не оставили физических потоков природного газа для хранения".
В Минэнерго Литвы не ответили на вопросы vz.lt о причинах ситуации и обеспечении безопасности газоснабжения предстоящей зимой.
Три страны Балтии и Финляндия с общим годовым потреблением около 6 млрд кубометров газа в основном зависят от одного терминала СПГ Independence, который может предоставить до 3,8 млрд кубометров газа в год.
"Хотя общее наполнение Инчукалнса ниже, запасы Ignitis значительно превышают то, что мы накапливали в последние годы", - сообщили vz.lt в литовском госэнергохолдинге Ignitis. Компания уверяет, что природного газа будет достаточно для бизнес-клиентов Ignitis и жителей Литвы.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в пятницу Латвийскому телевидению, что газа в стране будет достаточно: "На данный момент компания Latvijas gāze является государственным поставщиком - она обязана снабжать население. Если они отказываются, не могут или испытывают трудности с выполнением этого обязательства, то эту услугу будет оказывать государственная компания Latvenergo совместно с Conexus".
Некоторые специалисты по газовому рынку, с которыми общался портал vz.lt, описывают это более прямо: Latvijas gāze в Латвии делает то же самое, что Gazprom Germania и другие компании, принадлежащие российской газовой монополии, делали в Европе в 2021 году - намеренно не заполняют хранилища газа перед отопительным сезоном.
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