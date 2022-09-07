Эксперт: цена на древесные пеллеты неприемлемо высока

Он пояснил, что древесное топливо остается и будет самым дешевым топливом в этом отопительном сезоне, к тому же угрозы дефицита пеллет нет.

Клаус подчеркнул, что бытовые пеллеты доступны, но по исторически самой высокой цене. "К сожалению, мои обнадеживающие прогнозы о том, что цены на пеллеты "премиум" летом стабилизируются, не оправдались, поэтому с моей стороны было бы безответственно делать новые прогнозы", - сказал Клаусс, добавив, что эта цена является неустойчиво высокой и не будет "новой нормой" в ближайшие годы.

Он отметил, что для роста цен есть объективные причины, так как выросли цены как на древесное сырье, так и на электроэнергию. В качестве примера Клаус упомянул, что на недавних аукционах компании Latvijas valsts meži ольховые бревна, предназначенные для производства колотых дров, стоили 130 евро за кубометр, а березовые бревна стоили даже 150 евро за кубометр.