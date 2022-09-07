Цена на древесные пеллеты в настоящее время неустойчиво высока, и в ближайшие годы она не станет "новой нормой", заявил исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристап Клаусс.
Эксперт: цена на древесные пеллеты неприемлемо высока
Он пояснил, что древесное топливо остается и будет самым дешевым топливом в этом отопительном сезоне, к тому же угрозы дефицита пеллет нет.
Клаус подчеркнул, что бытовые пеллеты доступны, но по исторически самой высокой цене. "К сожалению, мои обнадеживающие прогнозы о том, что цены на пеллеты "премиум" летом стабилизируются, не оправдались, поэтому с моей стороны было бы безответственно делать новые прогнозы", - сказал Клаусс, добавив, что эта цена является неустойчиво высокой и не будет "новой нормой" в ближайшие годы.
Он отметил, что для роста цен есть объективные причины, так как выросли цены как на древесное сырье, так и на электроэнергию. В качестве примера Клаус упомянул, что на недавних аукционах компании Latvijas valsts meži ольховые бревна, предназначенные для производства колотых дров, стоили 130 евро за кубометр, а березовые бревна стоили даже 150 евро за кубометр.
"Для производства одной тонны пеллет необходимо около 2,6 кубометров сырья", - сказал Клаусс, добавив, что, конечно, для производства пеллет используется менее качественное и более дешевое сырье, но и оно достигло наивысшей цены. Это происходит потому что за него конкурируют как латвийские производители тепла, так и латвийские производители различных продуктов из щепы (таких как плиты, пеллеты, упаковочные элементы).
Клаус подчеркнул, что в целом на энергетическом и топливном рынке наблюдается "неустойчивое помешательство", которое лишь отчасти можно объяснить ужасами войны на Украине, развязанной Россией. Он пояснил, что теперь также известно, что Россия прекращает поставки газа в Европу по "Северному потоку", что еще больше осложнит ситуацию.
"Как частное лицо, глядя на свой тариф на отопление на следующую зиму, я был бы только рад, если бы мог отапливать дом пеллетами", - сказал Клаусс.
Латвийская федерация деревообрабатывающей промышленности была основана в августе 2000 года, объединив отдельные ассоциации лесной промышленности для совместной работы над развитием и повышением конкурентоспособности лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности в Латвии.
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