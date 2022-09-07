Три самых распространенных мифа об энергетическом кризисе в мире

Чтобы снизить зависимость от европейского экспорта, Россия попыталась увеличить роль сжиженного природного газа. Перед вторжением в Украину целью России был экспорт 120-140 млн тонн сжиженного природного газа к 2035 году, что в четыре раза больше, чем сегодня. Следует отметить, что у российских технологий были различные проблемы, поэтому планы по усилению влияния России в сфере сжиженного природного газа сейчас находятся под угрозой.

Второй миф состоит в том, что "сегодняшний кризис - это кризис чистой энергии". Это абсурдное заявление. С политиками разговаривали, но никто из них не жалуется на то, что "слишком много чистой энергии". Наоборот, политики хотели бы увеличить долю чистой энергии. Вызывает сожаление тот факт, что в прошлом была огромная летаргия в строительстве парков солнечной и ветровой энергии, которые позволили бы сократить вредные выбросы. Более чистая и возобновляемая энергия поможет смягчить кризис и ускорить переход от ископаемого топлива к чистой энергии.

Когда люди ложно обвиняют энергетический и климатический кризис в сегодняшних энергетических проблемах, они косвенно (или, возможно, прямо) избегают реальной проблемы: зависимости Европы от поставок российского газа и самой России.