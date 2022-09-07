Глобальный энергетический кризис продолжает усложнять жизнь домохозяйствам, предприятиям и экономике в целом по всему миру. Однако очень важно отделять факты от вымысла. Есть три больших мифа, которые очень ошибочны в текущей ситуации. Временами - даже опасны, пишет в Financial Times исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
Три самых распространенных мифа об энергетическом кризисе в мире
Первый миф состоит в том, что "Москва берет верх в энергетической битве". Бесспорно, Россия является очень важным игроком на энергетическом рынке, и не секрет, что вторжение России в Украину привело к росту цен на нефть и газ, от чего выигрывает сама Россия.
Однако это краткосрочные выгоды, которые не перевешивают того факта, что Россия потеряла как доверие, так и ценный рынок. Вам придется иметь дело с этими факторами в течение многих лет.
В долгосрочной перспективе Москва вредит себе, отдаляясь от Европейского союза, который долгое время был ее самым важным покупателем энергии и стратегическим партнером. Место России в международной энергосистеме изменилось коренным образом - причем не в пользу России.
Этот миф о том, что Россия выигрывает энергетическую битву, не выдерживает критики, поскольку среднесрочное воздействие международных санкций на российский нефтегазовый сектор часто игнорируется. Соответственно - возможности России по добыче нефти и транспортировке газа сократятся.
Все больше российской нефти добывалось из труднодоступных мест добычи, включая море, Арктику и другие труднодоступные места. Отсутствие западных технологий, компаний и поставщиков услуг создает вероятность того, что Россия не сможет полностью использовать свой энергетический потенциал.
Чтобы снизить зависимость от европейского экспорта, Россия попыталась увеличить роль сжиженного природного газа. Перед вторжением в Украину целью России был экспорт 120-140 млн тонн сжиженного природного газа к 2035 году, что в четыре раза больше, чем сегодня. Следует отметить, что у российских технологий были различные проблемы, поэтому планы по усилению влияния России в сфере сжиженного природного газа сейчас находятся под угрозой.
Второй миф состоит в том, что "сегодняшний кризис - это кризис чистой энергии". Это абсурдное заявление. С политиками разговаривали, но никто из них не жалуется на то, что "слишком много чистой энергии". Наоборот, политики хотели бы увеличить долю чистой энергии. Вызывает сожаление тот факт, что в прошлом была огромная летаргия в строительстве парков солнечной и ветровой энергии, которые позволили бы сократить вредные выбросы. Более чистая и возобновляемая энергия поможет смягчить кризис и ускорить переход от ископаемого топлива к чистой энергии.
Когда люди ложно обвиняют энергетический и климатический кризис в сегодняшних энергетических проблемах, они косвенно (или, возможно, прямо) избегают реальной проблемы: зависимости Европы от поставок российского газа и самой России.
Третья ошибка заключается в том, что о сегодняшнем энергетическом кризисе часто говорят "как о тормозящем факторе в борьбе с изменением климата". Это совсем не так. Этот кризис является ярким напоминанием о неустойчивости нынешней энергетической системы, в которой по-прежнему преобладает ископаемое топливо. У нас есть выбор сделать этот кризис историческим поворотным моментом на пути к более чистой, дешевой и надежной энергетической системе. И это уже происходит.
Европейский союз уже уделяет приоритетное внимание возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, инвестируя в эти планы определенные средства. Точно так же правительство США ищет способы улучшить ситуацию с зеленой энергетикой, увеличить долю энергии, получаемой от солнца и ветра. Это обеспечивает новые инвестиции в строительство новой энергосистемы.
Правительство Японии, например, ищет способы перезапуска и реконструкции атомных электростанций и разработки других технологий с низким уровнем выбросов. Китай продолжает устанавливать новые рекорды в использовании возобновляемых источников энергии. Индия также пытается сократить выбросы углерода, делая здания и технику более энергоэффективными.
Крупнейшие экономики мира прилагают все усилия, чтобы сделать экологически чистую энергию более важной. Технологии экологически чистой энергии создают серьезную конкуренцию, и есть веские основания для оптимизма в отношении того, что остальной мир последует их примеру.
Поэтому вряд ли это основные причины нынешнего энергетического кризиса. Да, впереди тяжелые испытания, особенно предстоящей зимой. Но это не обязательно означает, что "Россия победила" и/или "борьба с изменением климата провалилась".
После каждой зимы приходит весна. Шок цен на нефть в 1970-х годах инициировал огромный процесс в области энергетики. Сегодняшний кризис также может стать началом новой системы, которая в будущем обеспечит более чистую, более доступную и гораздо более безопасную энергию.
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