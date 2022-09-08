Природный газ из России вновь поступает в Латвию

В субботу, 3 сентября, и в воскресенье, 4 сентября, объем пропускной способности, фактически использованной в контрольном пункте в Лухамаа из России, составлял три гигаватт-часа (ГВтч), в понедельник, 5 сентября, - четыре ГВтч, а со вторника, 6 сентября, по четверг, 8 сентября, - 11 ГВтч.

Представитель Conexus Даце Балтабола пояснила агентству LETA, что с 3 сентября природный газ поступает в зону единого рынка через межсоединение в пункте Лухамаа.

Уже сообщалось, что утром 30 июля российский газовый концерн "Газпром" прекратил экспорт газа в Латвию "в связи с нарушением условий приема газа".

Conexus также подтвердил, что получил информацию от российского газового концерна "Газпром" о прекращении поставок природного газа в Латвию в июле.

Однако позднее, в период с 5 по 11 августа, в Латвию поступил природный газ из России.

После вторжения России в Украину потоки газа из России в Латвию несколько раз прерывались и прекращались. Потоки газа из России увеличились с середины июня.