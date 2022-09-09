Платить за отопление или улететь в теплые края? Рассказывает турагентство

Компания Travel Time World 1 сентября запустила маркетинговую кампанию под названием The Heat Is On, подчеркнув низкую стоимость долгосрочных путешествий.

Представитель компании Эшли Квинт утверждает, что в настоящее время наиболее выгодными направлениями являются Мальта, юг Испании и Португалия.

Он отмечает, что проведенное в течение последних недель исследование показало, что относительно дешево забронировать отель или квартиру, авиабилеты и трансферы примерно за 20-25 долларов (23-29 евро) за ночь можно, если остаться как минимум на четыре недели.

Более теплые направления, такие как Канарские острова, зимой, вероятно, будут дороже. Квинт отмечает, что при поездках в дальние страны перелеты дороже, однако проживание и питание - дешевле, поэтому нужно оставаться на более долгий срок, чтобы общая сумма оказалась меньше. Кампания отмечает, что некоторые путешественники уже пользуются этой опцией.

Британский регулятор рынка газа и электроэнергии Ofgem сообщил в пятницу, что потолок цен на энергоносители в стране с октября повысится на 80,06%.

Ofgem заявляет, что, таким образом, потолок цен на энергию, определяющий цены для потребителей, у которых нет соглашения с поставщиками о фиксированной ставке, вырастет до 3549 фунтов стерлингов (4210 евро) в год по сравнению с 1971 фунтом стерлингов (2338 евро) в настоящее время.

Подорожание затронет около 24 миллионов домохозяйств в Англии, Шотландии и Уэльсе и будет действовать до 31 декабря, когда снова будет скорректировано.

Ofgem объясняет повышение цены удорожанием природного газа на мировом рынке, начавшимся после отступления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и усилившемся после российского вторжения в Украину.

Прогнозируется, что зимой счета за электричество и газ в Великобритании могут достигать 8931 евро в год.