Из-за растущих цен на энергоресурсы латвийские предприятия теплоснабжения еще до отопительного сезона увеличили тарифы на тепло, однако изменения в тарифах могут быть проведены и во время сезона, так как не всем предприятиям теплоснабжения договоры о поставке природного газа удалось заключить до окончания отопительного сезона, разговаривая с предприятиями в Латгале и Земгале, выяснило агентство LETA.
Предприятия допускают изменения в тарифах на отопление и в течение сезона
Если для производства тепловой энергии используется природный газ, тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией утверждаются в форме таблицы, где тариф связан с различными ценами на природный газ. Торговая цена природного газа может меняться один раз в месяц и в соответствующем месяце будет применяться соответствующий тариф на услуги по снабжению тепловой энергией, поясняет Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).
Цена на щепу на рынке продолжает существенно расти, так как предприятия теплоснабжения переходят от природного газа к щепе и спрос на нее увеличивается. Поэтому и у тех предприятий, которые топят щепой, тарифы еще могут быть увеличены, сообщает Елгавское городское самоуправление.
Около 95% теплоэнергии, необходимой для централизованного теплоснабжения Елгавы, произведено из щепы. Тариф для клиентов предприятия теплоснабжения Gren Jelgava с этого сентября составит 85,82 евро за мегаватт-час (МВтч) (без НДС), что на 26,9% выше, чем прежний тариф.
Предприятие теплоснабжения Бауски Bauskas siltums использует природный газ только в отопительном сезоне, и его удельный вес составляет от 10% до 20% от общего объема. Договор о поставке природного газа заключен до конца 2022 года. На утверждение SPRK на данный момент подан тариф с приростом в 63%, агентству LETA сообщил член правления Bauskas siltums Илмар Русис.
В Тукумском крае в основном используется щепа, до сих пор только в Яунпилсе и Лапмежциемсе тепло обеспечивалось природным газом. Теперь в Лапмежциемсе перейдут на гранулы, а в Яунпилсе подключатся к котельной Jaunpils pienotava, сообщает самоуправление.
Daugavpils siltumtīkli для производства тепловой энергии используют природный газ, щепу и гранулы. Предприятию на отопительный сезон необходимо 190 000 МВтч природного газа, 160 000 МВтч щепы и 850 тонн древесностружечных гранул. В начале 2022 года Daugavpils siltumtīkli сдали в эксплуатацию новую котельную для щепы на 30 МВтч, а с 2023 года планируется частично перевести оборудование природного газа на работу со сжиженным нефтяным газом (смесь пропана и бутана). У Daugavpils siltumtīkli заключен договор с Latvenergo о поставке природного газа до конца 2022 года, сообщила агентству LETA исполнительный директор Daugavpils siltumtīkli Олеся Душкевича.
В Краславском крае работают два предприятия теплоснабжения - Dagdas komunālā saimniecība, чей тариф с 1 октября повышен от 64,65 евро за МВтч до 121,09 евро МВтч (без НДС), а проект тарифов Krāslavas nami еще готовится.
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