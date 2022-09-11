Предприятия допускают изменения в тарифах на отопление и в течение сезона

Если для производства тепловой энергии используется природный газ, тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией утверждаются в форме таблицы, где тариф связан с различными ценами на природный газ. Торговая цена природного газа может меняться один раз в месяц и в соответствующем месяце будет применяться соответствующий тариф на услуги по снабжению тепловой энергией, поясняет Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK).

Цена на щепу на рынке продолжает существенно расти, так как предприятия теплоснабжения переходят от природного газа к щепе и спрос на нее увеличивается. Поэтому и у тех предприятий, которые топят щепой, тарифы еще могут быть увеличены, сообщает Елгавское городское самоуправление.

Около 95% теплоэнергии, необходимой для централизованного теплоснабжения Елгавы, произведено из щепы. Тариф для клиентов предприятия теплоснабжения Gren Jelgava с этого сентября составит 85,82 евро за мегаватт-час (МВтч) (без НДС), что на 26,9% выше, чем прежний тариф.