Работа для счастья. 20 лет Марис ремонтировал машины, а теперь производит мармелад

Награды производства Giline for Life в конкурсе Novada Garša Фото: Анастасия Байда для RUS TVNET

Работа для счастья

"Если вы не любите свое дело, то скорее меняйте свою жизнь. Мы ходим на работу, чтобы быть счастливыми. И это счастье вы можете дарить другим", - это один из жизненных принципов мармеладных дел мастера Мариса Логинса. Когда его видишь в первый раз, сложно поверить, что 20 лет он ремонтировал машины. Но тяга к сладкому оказалась настолько сильна, что однажды Марис решил сделать свои конфеты.

Сначала, по его собственному признанию, он пытался "усидеть на двух стульях" - в будни работал автослесарем, а в выходные отправлялся на ярмарки, базарчики со своей продукцией. Только в последние три года Марис сосредоточился на собственном деле. Прошел путь от индивидуального предпринимателя до небольшого семейного предприятия.

"Все мы - сладкоежки. Я хотел сделать свои конфеты из чистого сока. Вместе с технологом мы разработали рецепт, который мне понравился. Я экспериментировал на домашней кухне, но однажды супруга меня выпроводила, так как не хватало места. Я снял 20 кв. м, сейчас мы уже работаем в помещении в 10 раз больше, есть и комната для экскурсий-дегустаций, рабочее помещение и склад. Если бы я знал пять лет назад то, чему научился сейчас, возможно, у меня сегодня было бы 2000 метров", - рассказывает Марис.

Вкус Латвии