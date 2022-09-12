Марис Логинс из Кекавы 20 лет проработал автослесарем, но однажды он захотел сладкой жизни. Сначала экспериментировал на собственной кухне и восемь лет назад вместе с супругой Гинтой открыл производство мармелада Konfelade.
Работа для счастья. 20 лет Марис ремонтировал машины, а теперь производит мармелад
RUS TVNET продолжает истории из цикла Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.) Сегодня - о том, что начинать свое дело никогда не поздно. Легко не будет, но если вы любите то, что вы делаете, это будет взаимно.
За последние восемь лет семейное предприятие Giline for Life расширило ассортимент, здесь еще делают "жидкие конфеты" - сиропы, необычные соусы-джемы для мяса и сыра. А в последнее время стали задумываться о продуктах для здоровья - травяных эликсирах (БАДах). Вся продукция из ингредиентов, которые очень популярны и любимы в Латвии: цидония, ревень, рябина, пипаркукас, арония, морковь, кабачки и т. д.
Эксперименты Мариса и его супруги пришлись по вкусу многим, продукция каждый год получает признание в виде золотых и серебряных наград Novada Garša. Этот проект был организован, чтобы латвийские повара познакомились с новинками от местных производителей, вкусовые качества разных продуктов оцениваются вслепую. Для участия нужно выполнить несколько условий, доказывающих, что эта продукция выращивается и производится именно в Латвии. В этом году Giline for Life будет участвовать в 3-й раз, продукция компании уже получила четыре конкурсные медали.
Работа для счастья
"Если вы не любите свое дело, то скорее меняйте свою жизнь. Мы ходим на работу, чтобы быть счастливыми. И это счастье вы можете дарить другим", - это один из жизненных принципов мармеладных дел мастера Мариса Логинса. Когда его видишь в первый раз, сложно поверить, что 20 лет он ремонтировал машины. Но тяга к сладкому оказалась настолько сильна, что однажды Марис решил сделать свои конфеты.
Сначала, по его собственному признанию, он пытался "усидеть на двух стульях" - в будни работал автослесарем, а в выходные отправлялся на ярмарки, базарчики со своей продукцией. Только в последние три года Марис сосредоточился на собственном деле. Прошел путь от индивидуального предпринимателя до небольшого семейного предприятия.
"Все мы - сладкоежки. Я хотел сделать свои конфеты из чистого сока. Вместе с технологом мы разработали рецепт, который мне понравился. Я экспериментировал на домашней кухне, но однажды супруга меня выпроводила, так как не хватало места. Я снял 20 кв. м, сейчас мы уже работаем в помещении в 10 раз больше, есть и комната для экскурсий-дегустаций, рабочее помещение и склад. Если бы я знал пять лет назад то, чему научился сейчас, возможно, у меня сегодня было бы 2000 метров", - рассказывает Марис.
Вкус Латвии
Мармелад из обычных яблок? Это было бы слишком просто. Марис с супругой постоянно придумывают что-то новое и экспериментируют, но на данный момент остановились на четырех основных видах мармелада. На производство можно прийти с экскурсией, попробовать себя в роли дегустатора, чтобы угадать, из каких же популярных в Латвии продуктов приготовлен тот или иной мармелад, соусы и сиропы.
С какими вкусами у вас ассоциируется Латвия? Цидония, ревень, имбирь и пипаркукас, морковь и кабачки - все это ингредиенты для продукции компании Giline for Life.
Сначала Марис с супругой выпускали мармелад 15 (!) разных вкусов, но это только усугубляло муки выбора, поэтому сейчас покупателям предлагается ассорти из четырех самых популярных видов. Кстати, цены очень приемлемые.
Как делают мармелад?
Лакомство варят три часа, потом на 2-3 недели отпускают "отдохнуть", чтобы вышла влага, и только после этого готовый мармелад упаковывают.
Первые эксперименты с продукцией Логинсы проводили на друзьях и коллегах Гинты из местного самоуправления, именно с помощью их дегустаторских способностей и оттачивали мастерство. "И все живы", - улыбается Марис.
Выбирай местное
"Почему важно выбирать производителя? - рассуждает мастер. - Если вы выбираете местного, он будет развиваться и создавать для вас или ваших детей будущие рабочие места".
К сожалению, последние годы не способствовали экономическому развитию. Из-за пандемии пришлось урезать ассортимент, когда выпускалось сразу шесть разных линий продукции. Сейчас доход компании Мариса приносят эликсиры здоровья.
С этими пищевыми добавками связано несколько забавных случаев. Во-первых, сама история создания этих бутылочек - привет от почившей травницы - бабушки жены Мариса. Получилось так, что когда-то бабуля записала рецепты травяных настоев в тетрадочку, и однажды Гинта и Марис их нашли. Проконсультировались по поводу этих записей со специалистами и, получив хорошие отзывы, запустили производство БАДов: мужской, женский и даже детский эликсир, напиток для энергии, иммунитета, на каждый день, для желудка, суставов и т. д.
Забавно, что эликсир для зрения получил восторженные отзывы от дамы… с проблемным желудком. "Мы посмотрели состав, и оказалось, что половина трав отлично работает на желудок, - с улыбкой говорит Марис. - Пищевые добавки - это не панацея, это больше для профилактики, они не всем помогают и не гарантируют вечную жизнь и молодость".
Забота о здоровье
Если вам все время хочется чего-то новенького и вкусненького, обязательно попробуйте сиропы и соусы Мариса. Они добавляют очень необычные нотки в привычные блюда. Соус-джем с морковкой получил серебряную медаль Novada Garša. А сироп с чили и кайенским перцем - золотую награду.
Сиропы, кстати, не содержат сахара. Их хорошо добавлять в разные коктейли, выпечку и мороженое. Сироп с имбирем, кстати, напоминает по вкусу печенье пипаркукас!
Марис говорит, что самая страшная болезнь - сахарный диабет - приходит незаметно и остается навсегда. И после одного семинара на эту тему он изменил рецептуру сиропов. Теперь в качестве подсластителя используется не сахар, а стевия. Многие знают, что она обладает специфическим вкусом. И пришлось поработать, чтобы сделать так, чтобы она не портила вкус. И это получилось!
Сейчас Марис заканчивает разработку нового "супер-пупер-продукта" на основе яблочного жмыха, который может заменить один прием пищи - полдник. Предприниматель утверждает, что это научная разработка для сбалансированного питания, которая снижает холестерин и за месяц использования существенно улучшает состояние (что подкрепляется анализами) людей 60+.
Марис говорит, что надо гордиться тем, что делаешь, не бояться идти вперед, что-то придумывать и участвовать в новых проектах.
Приятно видеть человека, которому нравится то, что он делает. И у него так вкусно получается. Теперь я знаю, что стоит привезти в подарок из Латвии или подарить местным, чтобы их удивить и порадовать.
Анастасия Байда - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!