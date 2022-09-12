Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга потребовали отставку президента России Владимира Путина, подписав публичное заявление.
Муниципальные депутаты из России требуют отставки Путина
Муниципальные депутаты из России требуют отставки Путина
"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!", - говорится в заявлении.
Его в Twitter опубликовала депутат петербургского муниципального округа "Семеновский" Ксения Торстрем. Она же занимается сбором подписей.
Мундепы требуют отставки Путина— Ксения Торстрем (@kseniathorstrom) September 12, 2022
Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино требуют отставки Путина. Текст петиции лаконичный, никого не “дискредитирует”. Если вы мундеп и хотите присоедниться - милости просим. pic.twitter.com/APCUZRlznv
Документ подписали несколько десятков депутатов.
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