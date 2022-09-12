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Муниципальные депутаты из России требуют отставки Путина

rus.tvnet.lv
Муниципальные депутаты из России требуют отставки Путина
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Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга потребовали отставку президента России Владимира Путина, подписав публичное заявление.

"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ!", - говорится в заявлении.

Его в Twitter опубликовала депутат петербургского муниципального округа "Семеновский" Ксения Торстрем. Она же занимается сбором подписей.

Документ подписали несколько десятков депутатов.

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