Председатель LPS: трудности с оплатой счетов зимой могут быть у половины домохозяйств

С другой стороны, число претендентов на получение жилищных пособий в этом сезоне могло увеличиться с 20 до 44 тысяч.

Каминскис отметил, что общество все еще не знает, чего ожидать зимой, поскольку большие счета жителям еще не пришли, и ситуация может проясниться только в ноябре.

LPS обратился к правительству с призывом о государственном вмешательстве, чтобы цены на энергоресурсы были на уровне платежеспособности населения. При определении вмешательства муниципалитеты рекомендуют брать за основу средние затраты на отопление прошлой зимой.

При этом необходимо ввести дополнительные механизмы поддержки с учетом того, что поддержка будет нужна не только малоимущим, но и среднему классу.

Необходимо обеспечить равноправный подход к оказанию государственной поддержки, оценивая ее по уровню доходов населения с учетом того, что уровень платежеспособности населения, а также тарифы на коммунальные услуги, различаются по регионам.

Несмотря на переизбыток налоговых поступлений, самоуправлениям не хватит средств на оказание помощи своим жителям. Поэтому LPS предлагает изменить интенсивность господдержки конечного тарифа централизованного теплоснабжения, подняв его с 50% до не менее 75% при медиане 68 евро за мегаватт-час.

Поскольку есть самоуправления, которые сами организуют закупку топлива, LPS призывает найти решение по упрощению процедур закупки топлива для муниципальных учреждений, не являющихся поставщиками общественных услуг.

В сложившейся ситуации решения нужны не только жителям, но и компаниям и поставщикам услуг.

Рост цен на энергоресурсы также существенно влияет на бюджет самоуправлений, в том числе на возможности оказания помощи жителям, поэтому необходимо выделить государственное софинансирование жилищных пособий в размере 75% от фактических расходов на период отопительного сезона, с возможностью немедленной выплаты аванса самоуправлению, считает LPS.