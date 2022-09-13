Сентябрьские грозы: прогноз синоптиков на среду

Также местами возможны грозы. Небо будет в основном облачным, однако, начиная с запада страны, сквозь тучи будет светить солнце.

Будет дуть южный юго-восточный ветер, слабый до умеренного, днем в Курземе западный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +8...+13 градусов, днем до +15...+19 градусов, местами на востоке страны будет не теплее +13 градусов.

В среду в Риге ожидается облачность с прояснениями, временами дождь. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха ночью составит +11..+12 градусов, днем до +18 градусов.