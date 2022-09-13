О коллективных увольнениях оповестили 22 компании

Из них в августе о коллективных увольнениях объявили трое работодателей, чьи компании работают в сфере транспорта и хранения, обрабатывающей промышленности и строительства.

Всего в этом году объявлено о плановом коллективном увольнении 1548 сотрудников, в том числе о плановом сокращении 116 сотрудников объявлено в августе.

Компании, подавшие заявления о планируемых коллективных увольнениях, представляют такие сферы деятельности, как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и складирование, финансовая и страховая деятельность, административная и сервисная деятельность, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское, лесное и рыбное хозяйство, образование, а также электроэнергия, газо- и теплоснабжение и кондиционирование воздуха.

Девять уведомлений было подано в Рижское региональное отделение NVA, четыре - в Даугавпилсское отделение, три - в управление NVA, два - в Цесисское отделение NVA, по одному - в Резекненское, Валмиерское, Екабпилсское и Елгавское отделение.

NVA сообщает, что с 1 по 12 сентября новых уведомлений о планируемых коллективных увольнениях от работодателей не поступало.

За последние три года больше всего уведомлений о коллективных увольнениях было в 2020 году - 79. В прошлом году в NVA поступило 32 уведомления о коллективных увольнениях от работодателей.