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Цены на жилье в Латвии во втором квартале выросли на 16,5%

rus.tvnet.lv/LETA
Цены на жилье в Латвии во втором квартале выросли на 16,5%
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Многоэтажные дома в Кенгарагсе
Многоэтажные дома в Кенгарагсе Фото: Lita Krone/LETA

Цены на жилье в Латвии во втором квартале этого года выросли на 16,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

В том числе цены на новое жилье выросли за год на 13,8%, на вторичное – на 17,3%.

С другой стороны, во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 5,5%, в том числе цены на новое жилье выросли на 10,3%, а цены на вторичное жилье увеличились на 4,4%.

Данные ЦСУ также показывают, что по сравнению с 2015 годом цены на жилье во втором квартале 2022 года были на 85,8% выше. Цены на новое жилье за соответствующий период увеличились на 65,6%, а на вторичное жилье - на 91,6%.

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