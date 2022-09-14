Цены на жилье в Латвии во втором квартале этого года выросли на 16,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
Цены на жилье в Латвии во втором квартале выросли на 16,5%
Цены на жилье в Латвии во втором квартале выросли на 16,5%
В том числе цены на новое жилье выросли за год на 13,8%, на вторичное – на 17,3%.
С другой стороны, во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 5,5%, в том числе цены на новое жилье выросли на 10,3%, а цены на вторичное жилье увеличились на 4,4%.
Данные ЦСУ также показывают, что по сравнению с 2015 годом цены на жилье во втором квартале 2022 года были на 85,8% выше. Цены на новое жилье за соответствующий период увеличились на 65,6%, а на вторичное жилье - на 91,6%.
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