Какие политические силы потратили на предвыборную агитацию больше всех?

До сих пор "Объединенный список" заключил договоров на 447 996 евро, НО - на 358 294 евро, "Для развития/За" - на 324 948 евро, "Согласие" - на 277 500 евро, Союз зеленых и крестьян - на 271 266 евро, "Латвия на первом месте" - на 210 262 евро. евро, "Новое единство" - на 198 495 евро, "Каждому и каждой" - на 184 924 евро, "Консервативные" - на 173 836 евро, "Суверенная власть" - на 43 944 евро, "Сила народной власти" - на 31 888 евро, Русский союз Латвии - на 24 877 евро, "За стабильность" - за 19 351 евро, Tautas kalpi Latvijai - за 9 296 евро, "Прогрессивные" - на 4 450 евро и "Республика" - на 1 560 евро.