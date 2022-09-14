От снижения налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания больше выиграют те, кто тратит больше, заявил на предвыборной дискуссии кандидатов в министры эксперт по социальному обеспечению и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.
Эксперт: от снижения НДС выиграют те, кто больше тратит
В настоящее время в целях укрепления местного рынка некоторые страны мира снижают НДС на продукты питания, произведенные местными производителями. Такой подход выгоден как потребителю, так и производителю. Лейшкалнс подчеркнул, что необходимо снизить НДС на лекарства и, возможно, на некоторые товары.
"Мы не можем сказать, что снизим НДС на товары, произведенные в Латвии, но, например, установим высокий НДС на товары, импортируемые из Литвы, потому что мы находимся на едином рынке. Снижение НДС - не лучшее решение социальных проблем домохозяйств, которые не могут себя содержать. От снижения НДС выигрывают те, кто тратит больше", - считает Лейшкалнс.
Между тем член совета Латвийской конфедерации работодателей Андрис Кулбергс считает, что снижать роль России в Латвии не нужно, потому что это и так происходит естественным образом. По его оценке, бизнесмены очень хорошо адаптируются и переквалифицируются.
"Предприятия быстро адаптируются, и мы это видели и в кризис 2014 года, когда попали под санкции производители продуктов питания. Тогда не было вариантов, и это инерция, потому что мы не можем предсказать, сколько времени продлятся агрессия и санкции. Не стоит основывать стратегию на том, как будет", - сказал Кулбергс.
При этом он признал, что Латвия - самодостаточная страна, но это не значит, что она может все производить сама, ничего не импортируя. Поэтому Латвия должна вкладывать максимум усилий в энергетику, ведь без нее не стоит говорить о здоровье, налоговых льготах и инвестициях. Точно так же, если не будет решен энергетический вопрос, экспортировать тоже будет нечего, считает Кулбергс.
Латвия должна добиваться своей независимости на уровне Евросоюза, как это делают Чехия, Польша и Венгрия, которые ставят на первое место свои интересы и интересы своих граждан, считает представитель партии "Прогрессивные" Павел Кузмин. Например, в настоящее время Латвия не может покупать энергоресурсы у поставщиков, как это делают Германия или Голландия.
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