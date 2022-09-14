Эксперт: от снижения НДС выиграют те, кто больше тратит

В настоящее время в целях укрепления местного рынка некоторые страны мира снижают НДС на продукты питания, произведенные местными производителями. Такой подход выгоден как потребителю, так и производителю. Лейшкалнс подчеркнул, что необходимо снизить НДС на лекарства и, возможно, на некоторые товары.

"Мы не можем сказать, что снизим НДС на товары, произведенные в Латвии, но, например, установим высокий НДС на товары, импортируемые из Литвы, потому что мы находимся на едином рынке. Снижение НДС - не лучшее решение социальных проблем домохозяйств, которые не могут себя содержать. От снижения НДС выигрывают те, кто тратит больше", - считает Лейшкалнс.

Между тем член совета Латвийской конфедерации работодателей Андрис Кулбергс считает, что снижать роль России в Латвии не нужно, потому что это и так происходит естественным образом. По его оценке, бизнесмены очень хорошо адаптируются и переквалифицируются.