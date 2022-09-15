В августе в депозитную систему было возвращено 76% выпущенной на рынок депозитной упаковки, сообщили представители SIA Depozīta iepakojuma operators (DIO).
Депозитная система: сколько тары относят в тароматы?
Компания сообщает, что в августе на рынок было выпущено 51,3 млн единиц депозитной тары, а 38,8 млн опустошенных единиц было возвращено в депозитные пункты.
В августе самый большой удельный вес в выпущенной на рынок депозитной таре составили ПЭТ-бутылки - 46%, далее следуют алюминиевые банки - 26%, многоразовые (AU) стеклянные бутылки - 21%, а одноразовые стеклянные бутылки составили 7% в общей доле всей депозитной тары.
Данные компании также свидетельствуют, что с февраля в депозитную систему поступило и было передано на переработку 4630 тонн упаковки. При этом производителям было передано более 25 млн многоразовых (AU) стеклянных бутылок.
Уже сообщалось, что с 1 февраля 2022 года в Латвии начала работу депозитная система для упаковки напитков.
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