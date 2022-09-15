Депозитная система: сколько тары относят в тароматы?

Компания сообщает, что в августе на рынок было выпущено 51,3 млн единиц депозитной тары, а 38,8 млн опустошенных единиц было возвращено в депозитные пункты.

В августе самый большой удельный вес в выпущенной на рынок депозитной таре составили ПЭТ-бутылки - 46%, далее следуют алюминиевые банки - 26%, многоразовые (AU) стеклянные бутылки - 21%, а одноразовые стеклянные бутылки составили 7% в общей доле всей депозитной тары.

Данные компании также свидетельствуют, что с февраля в депозитную систему поступило и было передано на переработку 4630 тонн упаковки. При этом производителям было передано более 25 млн многоразовых (AU) стеклянных бутылок.

Уже сообщалось, что с 1 февраля 2022 года в Латвии начала работу депозитная система для упаковки напитков.