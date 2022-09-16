Больше чем в три раза! Заметно выросла цена зарядки электромобиля на станциях CSDD

Доступная информация свидетельствует о том, что цена с 0,15 евро в минуту повышена более чем трехкратно - на данный момент она достигла 0,53 евро в минуту.

Сильнее всего это заденет кошельки владельцев машин, которые больше и тяжелее, например, Prosche Taycan или Audi e-Tron - владельцам этих автомобилей можно платить за услугу в четыре раза больше.

Если сравнительно экономный электромобиль (например, Renault Zoe или VW ID.3) на 100 км потребляет от 15 до 20 kW энергии и если он способен принять максимальную мощность зарядки e-mobi в 50 kW, то до сих пор дистанция 100 км обходилась в 2,7-3,6 евро, то на данный момент она уже 9,54-12,72 евро. За такие деньги можно приобрести 5,5-7,4 литра бензина, что образует паритет с достаточно экономическим автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

В связи с повышением цен на электроэнергию и обеспечением соответствия цены на услуги по зарядке электротранспортных средств рыночной ситуации и колебаниям цен на электроэнергию, а также для того, чтобы не увеличивалось давление на государственный бюджет в контексте содержания сети зарядочных станций, правительство решило актуализировать цены на услуги зарядки, установленные в 2018 году, в поддерживаемой CSDD сети.

Проект поправок предусматривает цену услуги на основе двух компонентов - фиксированных и переменных, где переменная составляющая цены на услугу зарядки пересчитывается не чаще одного раза в месяц, если колебания среднемесячной цены электроэнергии на бирже Nord Pool превышают 20%, по сравнению с используемой в предыдущем расчете ценой.