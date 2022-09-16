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В Юрмале построят новую котельную на щепе за 6 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
В Юрмале построят новую котельную на щепе за 6 млн евро
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Юрмала
Юрмала Фото: Publicitātes foto

На заседании Юрмальской городской думы в четверг было принято решение построить в Каугури за 6 млн евро новую котельную на щепе, сообщили в самоуправлении.

Строительство планируется финансировать из средств Jūrmalas siltums и Фонда сплочения Европейского союза.

Новая котельная на биомассе в Каугури необходима для перехода от ископаемых источников энергии к возобновляемым. Котельная на древесной щепе обеспечит снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до 4000 тонн в год.

Проект может быть реализован не позднее 31 декабря следующего года. Общая стоимость проекта оценивается в 6 млн евро, при этом сумма соотносимых расходов составляет 5,87 млн евро, из которых 40% составляет финансирование Фонда сплочения, а софинансирование Jūrmalas siltums - 60%, или 3,52 млн евро. Несоотносимые расходы в размере 126 000 евро покроет Jūrmala siltums.

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