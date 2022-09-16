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Россия прекратит свое участие в Европейской конвенции по правам человека

rus.tvnet.lv
Россия прекратит свое участие в Европейской конвенции по правам человека
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Shag 7799/Shutterstock

Прошло ровно полгода с тех пор, как Россию исключили из Совета Европы из-за полномасштабной войны против Украины, а 16 сентября Россия официально перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

В заявлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для СМИ говорится, что ЕСПЧ ликвидировал должность судьи-представителя России, которую занимал Михаил Лобов с 2022 года.

В документе подчеркивается, что в компетенцию суда входит рассмотрение дел против России о возможных нарушениях прав человека, имевших место до 16 сентября 2022 года.

В настоящее время на рассмотрении находится более 17 000 жалоб на Россию. Среди них жалобы, поданные в связи с вторжением в Украину.

Россию исключили из Совета Европы 16 марта за полномасштабную войну против Украины.

В ответ Москва решила не приводить в исполнение решения, вынесенные после этой даты. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 11 июня.

Российские власти уже отказались выполнять решения, вынесенные после 16 марта, в том числе по нескольким громким делам, например, о так называемых иностранных агентах.

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