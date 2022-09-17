Глава Ryanair предсказал, как поднимутся цены в следующем году

Он добавил, что существует риск, что из-за экономической ситуации люди станут меньше летать, однако при этом больше пострадают более дорогие авиакомпании. Отмечается, что осенние резервации в Ryanair оказались самыми значительными за последние три года - они даже превзошли 2019-й - последний год перед пандемией.

Также уже сейчас есть хорошие результаты по бронированию на рождественский период.

"Надеемся, что не будет новых вариантов ковида или подобных проблем, как в Украине. Надеемся, что сейчас и на Рождество мы сможем хорошо подготовиться к будущему", - сказал О'Лири.

Что касается летнего хаоса, который наблюдался во многих аэропортах, Ryanair сообщает, что авиакомпании повезло и в основном ей удалось избежать подобных проблем. Это связано с тем, что предприятие получило 70 новых самолетов, а также наняло новых пилотов и обслуживающий персонал.

"У нас все еще есть открытые вакансии, так как нам нужно как минимум еще 2000 членов экипажа, а также 1000 пилотов, чтобы успешно завершить летний сезон следующего года. Многие новые сотрудники все еще проходят обучение, так что с этим проблем нет. У конкурентов следующее лето также будет легче, чем это", - сказал О'Лири.

Глава Ryanair указал, что у авиакомпании все еще имеются проблемы с поставками новых самолетов Boeing. К этому лету авиакомпания получила 73 новых самолета, а к лету следующего года планируется получить еще 51.

"У Boeing, похоже, есть проблемы с поставками новых самолетов. К Рождеству у нас должен был быть 21 самолет, но похоже, что мы получим только 13 или 14. Если поставки задержатся, мы не сможем выполнить то, что запланировали с января по апрель, и это может сказаться на росте следующим летом", - заявил гендиректор Ryanair.

Также О'Лири добавил, что нет оснований для подозрений, что руководство авиакомпании может получить слишком большую компенсацию. "Во время ковида зарплаты акционерам сократили на 50%. Они будут восстанавливаться постепенно, так как мы активно стремимся привлекать в нашу команду новых сотрудников - как пилотов, так и членов экипажа", - сказал О'Лири.