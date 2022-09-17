Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири прогнозирует, что в следующем году из-за роста цен на топливо неизбежно повышение тарифов, однако, по данным национальной телерадиовещательной компании Ирландии RTÉ, повышение не должно быть чрезмерным.
Глава Ryanair предсказал, как поднимутся цены в следующем году
О'Лири сообщил, что в настоящее время авиакомпания находится в хорошем финансовом положении, предприятие зарезервировало топливо, необходимое для полетов вплоть до апреля следующего года. Цена на это топливо рассчитана с учетом цены на нефть в 64 доллара за баррель.
"Это позволит нам предлагать клиентам более низкие тарифы [чем у конкурентов]", - сказал О’Лири.
"Поэтому компания неуклонно растет. У нас было очень сильное лето. Если бы не было проблем с ковидными ограничениями или войной в Украине, в этом году мы бы перевезли около 166 млн пассажиров", - добавил гендиректор Ryanair.
Он указал, что самая большая проблема для конкурентов заключается в том, что топливо, зарезервированное для полетов, было куплено по более высоким ценам, поэтому следует ожидать и более значительного роста цен. То же коснется и Ryanair. По словам О'Лири, на лето 2023 года зарезервировано уже 50% необходимого топлива - этот объем был куплен, когда нефть стоила 92 доллара за баррель, поэтому пассажирам стоит ожидать незначительного повышения цен на билеты.
Гендиректор Ryanair добавил, что в настоящее время существует вероятность падения цен на нефть следующим летом. Однако, учитывая происходящее в Украине, цены могут и вырасти. "В целом, учитывая рецессию во всем мире, есть признаки того, что цена на нефть должна упасть, поэтому мы зарезервировали только половину необходимого нам топлива", - сказал О'Лири.
Он добавил, что существует риск, что из-за экономической ситуации люди станут меньше летать, однако при этом больше пострадают более дорогие авиакомпании. Отмечается, что осенние резервации в Ryanair оказались самыми значительными за последние три года - они даже превзошли 2019-й - последний год перед пандемией.
Также уже сейчас есть хорошие результаты по бронированию на рождественский период.
"Надеемся, что не будет новых вариантов ковида или подобных проблем, как в Украине. Надеемся, что сейчас и на Рождество мы сможем хорошо подготовиться к будущему", - сказал О'Лири.
Что касается летнего хаоса, который наблюдался во многих аэропортах, Ryanair сообщает, что авиакомпании повезло и в основном ей удалось избежать подобных проблем. Это связано с тем, что предприятие получило 70 новых самолетов, а также наняло новых пилотов и обслуживающий персонал.
"У нас все еще есть открытые вакансии, так как нам нужно как минимум еще 2000 членов экипажа, а также 1000 пилотов, чтобы успешно завершить летний сезон следующего года. Многие новые сотрудники все еще проходят обучение, так что с этим проблем нет. У конкурентов следующее лето также будет легче, чем это", - сказал О'Лири.
Глава Ryanair указал, что у авиакомпании все еще имеются проблемы с поставками новых самолетов Boeing. К этому лету авиакомпания получила 73 новых самолета, а к лету следующего года планируется получить еще 51.
"У Boeing, похоже, есть проблемы с поставками новых самолетов. К Рождеству у нас должен был быть 21 самолет, но похоже, что мы получим только 13 или 14. Если поставки задержатся, мы не сможем выполнить то, что запланировали с января по апрель, и это может сказаться на росте следующим летом", - заявил гендиректор Ryanair.
Также О'Лири добавил, что нет оснований для подозрений, что руководство авиакомпании может получить слишком большую компенсацию. "Во время ковида зарплаты акционерам сократили на 50%. Они будут восстанавливаться постепенно, так как мы активно стремимся привлекать в нашу команду новых сотрудников - как пилотов, так и членов экипажа", - сказал О'Лири.
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