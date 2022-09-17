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За полгода из Латвии экспортировано на 18,6% больше нефтепродуктов. Большая часть - в ЕС

rus.tvnet.lv/LETA
За полгода из Латвии экспортировано на 18,6% больше нефтепродуктов. Большая часть - в ЕС
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Резервуары с нефтепродуктами. Иллюстративное фото
Резервуары с нефтепродуктами. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Объем нефтепродуктов, экспортированных из Латвии в режиме отложенной уплаты акцизного налога, за шесть месяцев составил в общей сложности 32 543 тонны, что на 18,6% больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют показатели оборота акцизных товаров, составленные Службой государственных доходов (СГД).

За шесть месяцев коммерсанты отправили с латвийских складов акцизных товаров 207 182 тонны нефтепродуктов (топлива), применив отсрочку уплаты акцизного налога. Большая часть нефтепродуктов - 173 071 тонна - отправлена в другие страны-члены Евросоюза.

В остальные страны за шесть месяцев отправлено биодизеля в объеме 59 642 тонны, что на 24 082 тонны, или на 67,7% больше, чем за шесть месяцев 2021 года, а дизельного топлива в количестве 41 223 тонны, что на 27 426 тонн - в три раза - больше, чем за шесть месяцев 2021 года.

При этом за полгода на 6,6% увеличилось количество сжиженного углеводородного газа, отправленного в другие страны, достигнув 67 415 тонн.

Объем отправленного в другие страны бензина за шесть месяцев увеличился на 44,3% и составил 9 086 тонн.

Прочие нефтепродукты за полгода отправлены в другие страны в объеме 28 116 тонн, что на 48,7% меньше, чем за шесть месяцев 2021 года.

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