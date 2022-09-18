Передача: На Яунциема гатве после снижения скорости движения появилась дорожная полиция

Сначала житель, сообщивший об этом передаче, не понял, почему дорожная полиция вообще появилась на соответственном участке дороги, однако оказалось, что на небольшом участке был снят знак, разрешающий движение со скоростью в 70 километров в час. Таким образом, там надо ехать максимум 50 километров в час, так как данный участок считается частью города.

Многие о смене правил не знают и могут "попасть". Передача отмечает, что разрешенные ранее 70 километров в час редко кто превышал. Однако заметить смену знаков - задача не из легких.

Кроме того, размещение знаков смущает водителей, так как не соблюдена последовательность - местами водителей предупреждают, местами нет. Создается впечатления, что изменения в правилах дорожного движения не были продуманы и своей цели не достигают, отмечает передача.

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