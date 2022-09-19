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Полиция ищет пропавшего Анатолия: он пошел за грибами в районе Лапмежциемcа или Кемери

rus.tvnet.lv
Полиция ищет пропавшего Анатолия: он пошел за грибами в районе Лапмежциемcа или Кемери
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сотрудники Елгавского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Анатолия Бистрова, 1940 года рождения, который около 6 часов утра 16 сентября вышел из своего дома в Каугури и отправился собирать грибы в окрестностях Лапмежциемса или Кемери в сторону озера Каниерис.

Возможно, он использовал общественный автобус, чтобы добраться до леса, который отправляется с автобусных остановок улицы Ганибу или улицы Райню в Кемери.

Возможно, он ехал автобусом Рига - Роя - Колка - Мазирбе в 8:20 утра.

Характеристики: Рост 1,83 м, худощавое телосложение, волосы короткие и седые. Был одет в светлую куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, на ногах черные резиновые сапоги.

Государственная полиция призывает осмотреть изображение мужчины и каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонить по номеру 67085947 или 110.

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