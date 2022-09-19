Полиция ищет пропавшего Анатолия: он пошел за грибами в районе Лапмежциемcа или Кемери

Возможно, он использовал общественный автобус, чтобы добраться до леса, который отправляется с автобусных остановок улицы Ганибу или улицы Райню в Кемери.

Возможно, он ехал автобусом Рига - Роя - Колка - Мазирбе в 8:20 утра.

Характеристики: Рост 1,83 м, худощавое телосложение, волосы короткие и седые. Был одет в светлую куртку, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, на ногах черные резиновые сапоги.

Государственная полиция призывает осмотреть изображение мужчины и каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонить по номеру 67085947 или 110.