За год сыр и продукты переработки зерна подорожали более чем в два раза, свидетельствуют данные сравнения цен на потребительские товары в магазинах, проведенного Латвийской ассоциацией торговцев.
Ассоциация торговцев: цены на сыр и злаки выросли в два раза
В группе молочных продуктов в течение года наблюдается средний рост цен на 25% для всех продуктов, в том числе самый большой рост для сыра, который в среднем подорожал вдвое. В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом рост цен был в пределах 10-20%. Исключение составляют сметана и масло, цены на которые упали. Цена на яйца увеличилась в среднем на 50% как по сравнению с сентябрем прошлого года, так и со вторым кварталом, но идентичны весенним ценам.
Согласно данным Ассоциации, цены на мясные продукты также продолжают расти как по сравнению с предыдущим кварталом, так и с сентябрем 2021 года. В целом средний рост цен на мясную продукцию приближается к двукратному, а сардельки подорожали более чем в два раза. Наименьший рост цен - 30% в течение года и 7% за квартал - был на колбасные изделия.
Средняя цена на белый хлеб продолжает расти, однако белый хлеб по-прежнему дешевле, чем в 2021 и 2020 годах. В группе крупяных продуктов быстрее всего растут цены на овсянку и манную крупу, где цены выросли в два раза в течение года. С другой стороны, цены на гречку, макаронные изделия и муку выросли на 50%.
Цены на сахар также быстро росли, хотя еще не достигли пика 2016 года. В то же время цена на соль продолжает падать и приближается к цене годичной давности.
Наилучшая ситуация в группе фруктов и овощей, отмечает Ассоциация, подчеркивая, что сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) также замедляет рост цен здесь. Минимальное повышение цен – на яблоки, апельсины, картофель, морковь и лук. С другой стороны, упали цены на мандарины, киви, лимоны и помидоры. Большее повышение цен в течение года приходится на бананы, шампиньоны и капусту – на 25%.
Цены на масла продолжают расти - на 65% в течение года и на 15% за квартал — как на рапсовое, так и на подсолнечное масло.
В группе напитков цены на чай ниже, чем в прошлом году, и они падают. Кофе, с другой стороны, имеет тенденцию к повышению цен, и рост составляет 60% в течение года. Незначительно выросли цены на минеральную воду и лимонады, на что повлияло введение депозита тары для данной категории.
При расчете изменения цен Ассоциация учитывает средние цены в магазинах крупных розничных компаний по ценникам, не учитывая акции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!