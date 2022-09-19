Ассоциация торговцев: цены на сыр и злаки выросли в два раза

В группе молочных продуктов в течение года наблюдается средний рост цен на 25% для всех продуктов, в том числе самый большой рост для сыра, который в среднем подорожал вдвое. В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом рост цен был в пределах 10-20%. Исключение составляют сметана и масло, цены на которые упали. Цена на яйца увеличилась в среднем на 50% как по сравнению с сентябрем прошлого года, так и со вторым кварталом, но идентичны весенним ценам.

Согласно данным Ассоциации, цены на мясные продукты также продолжают расти как по сравнению с предыдущим кварталом, так и с сентябрем 2021 года. В целом средний рост цен на мясную продукцию приближается к двукратному, а сардельки подорожали более чем в два раза. Наименьший рост цен - 30% в течение года и 7% за квартал - был на колбасные изделия.