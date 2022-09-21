В Саласпилсе тариф на тепловую энергию вырастет еще на 17%

В настоящее время окончательный тариф на тепловую энергию в Саласпилсе с учетом акцизного налога составляет 76,55 евро за МВт/ч.

Как сообщалось, с 1 сентября тариф на тепловую энергию в Саласпилсе уже вырос на 23,9%. Ранее он составлял 61,79 евро за МВт/ч.

Изменения действующего тарифа связаны с изменением цены на топливо.

Предприятие Salaspils siltums, полностью принадлежащее Саласпилсской краевой думе, зарегистрировано в 1996 году. Его основной капитал составляет 6 054 000 евро.

В прошлом году Salaspils siltums работало с оборотом 2,97 млн евро и прибылью 290 000 евро.