Ср, 21.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Возле ТЦ Spice произошла крупная авария

rus.tvnet.lv
Возле ТЦ Spice произошла крупная авария
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Rus TVNET

В среду, 21 сентября, в 13:00 в Государственную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Риге, в Пардаугаве, у торгового центра Spice. 

Как сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, произошло столкновение трех легковых автомобилей.

Фото: RUS TVNET

По имеющейся информации, в результате столкновения никто серьезно не пострадал. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Фото: RUS TVNET

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх