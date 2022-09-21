В среду, 21 сентября, в 13:00 в Государственную полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Риге, в Пардаугаве, у торгового центра Spice.
Фото ⟩ Возле ТЦ Spice произошла крупная авария
Возле ТЦ Spice произошла крупная авария
Как сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, произошло столкновение трех легковых автомобилей.
По имеющейся информации, в результате столкновения никто серьезно не пострадал. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.
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