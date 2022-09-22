ГЛАВНОЕ ЗА 22 СЕНТЯБРЯ ⟩ Бегство от мобилизации, Медведчук в России и жестокое убийство в Риге

В среду, 21 сентября, около 21:00 сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции по запросу социальной службы провели проверку семьи в Иманте.

С учетом объявленной в России мобилизации Служба государственной безопасности (VDD) призывает граждан России, находящихся в Латвии, немедленно сообщать в службу, если они получат повестку о призыве в российскую армию.

Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о защите животных, предусматривающие, что с 2028 года в Латвии будет запрещено разведение сельскохозяйственных животных, если его единственной или основной целью является добыча меха.

За рубежом:

Украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников "Азовстали".

После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России на границах с Монголией и Казахстаном образовались значительные автомобильные очереди, сообщает в четверг, 22 сентября, независимое российское СМИ "Тайга.Инфо".

Анализируя сообщения российских пропагандистов на прошлой неделе, можно заметить, что они противоречивы и кремлевских идеологов одолела некоторая растерянность.

В нескольких московских отделениях полиции лицам мужского пола, задержанным во время протестов против частичной мобилизации в среду, 22 сентября, стали выписывать повестки в военкоматы, сообщает общественная организация "ОВД-Инфо", следящая за российскими политзаключенными.