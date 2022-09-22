Уходящий день порадовал нас солнечной погодой, а также принес много новостей. RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за четверг, 22 сентября.
ГЛАВНОЕ ЗА 22 СЕНТЯБРЯ ⟩ Бегство от мобилизации, Медведчук в России и жестокое убийство в Риге
Новости Латвии:
Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, согласно которому женщина обвиняется в убийстве собственной матери с особой жестокостью, сообщает прокуратура.
Алексей Росликов в начале ушел от "Согласия" в компании с тремя друзьями. Потом и из этой четверки ушел. И в компании н̶и̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶и̶з̶в̶е̶с̶т̶н̶ы̶х новых в политике людей создал партию. "Русский Гобземс" предлагает Латвии выйти из Евросоюза и самим вершить свою судьбу. Ну и что-то там про образование, это уже политику не так важно.
Политик Национального объединения Имант Парадниекс опубликовал в своем Twitter информацию, что с 1 октября экзамены Дирекции безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) гражданам и негражданам Латвии больше нельзя будет сдавать на русском языке. RUS TVNET обратился за комментарием в Дирекцию.
В среду, 21 сентября, Государственная полиция опубликовала объяснение, почему не было возбуждено уголовное дело в отношении подростка, избившего в Елгаве девочку младшего возраста, также сотрудники правоохранительных органов проинформировали о том, что на данный момент известно об этом происшествии.
В среду, 21 сентября, около 21:00 сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции по запросу социальной службы провели проверку семьи в Иманте.
С учетом объявленной в России мобилизации Служба государственной безопасности (VDD) призывает граждан России, находящихся в Латвии, немедленно сообщать в службу, если они получат повестку о призыве в российскую армию.
Сейм принял сегодня в окончательном чтении поправки к закону о защите животных, предусматривающие, что с 2028 года в Латвии будет запрещено разведение сельскохозяйственных животных, если его единственной или основной целью является добыча меха.
За рубежом:
Украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников "Азовстали".
После объявления Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в России на границах с Монголией и Казахстаном образовались значительные автомобильные очереди, сообщает в четверг, 22 сентября, независимое российское СМИ "Тайга.Инфо".
Анализируя сообщения российских пропагандистов на прошлой неделе, можно заметить, что они противоречивы и кремлевских идеологов одолела некоторая растерянность.
В нескольких московских отделениях полиции лицам мужского пола, задержанным во время протестов против частичной мобилизации в среду, 22 сентября, стали выписывать повестки в военкоматы, сообщает общественная организация "ОВД-Инфо", следящая за российскими политзаключенными.
В социальных сетях появились первые видео с российских Дальнего Востока и Сибири, на которых запечатлена мобилизация мужчин в вооруженные силы с последующей отправкой на войну с Украиной.
Интересное чтиво:
В Сети набирает популярность видео, в котором утверждается, что американский мультсериал "Симпсоны" предсказал смерть королевы Елизаветы II в 2022 году. Это фейк, пишет Insider.
В апреле 2022 года главный редактор пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян, на одном из российских федеральных каналов сделала заявление, адресованное российскому шоумену Максиму Галкину и его жене, певице Алле Пугачевой.
В середине сентября в Риге прошёл этап Гран-при ISU по фигурному катанию, на котором выступила Мария Хоакина Рейкдаль из Бразилии. Фигуристка заняла предпоследнее место, но всё равно наделала много шума в социальных сетях.
Кот-блогер Степан вернулся из Франции в Украину. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
45-летний актер и телеведущий Сергей Бурунов был экстренно госпитализирован с коронавирусом, пишет StarHit.ru.
"Мы стали строго социальными ребятами и теперь поясняем за базар", - подчеркивает лидер, вокалист и гитарист латвийской экстрим-метал-группы Stagnant Project Павел Рутковский.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. На данный момент призыву подлежат граждане РФ, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в армии и имеет соответствующий опыт. Портал StarHit.ru решил напомнить, кто из звезд шоу-бизнеса имеет подобный опыт.
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