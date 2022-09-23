Пособия из-за подорожания энергоресурсов: вопросы и ответы

3) может быть предоставлено на один календарный месяц, если доходы домохозяйства не превышают установленных порогов, но имеется выявленное несоответствие одному из критериев, установленных в нормативных актах.

Социальная служба самоуправления проводит переоценку материального положения домохозяйства и пересматривает решение о размере пособий в случае ухудшения материального положения домохозяйства или изменения социального положения.

Предусмотрено ли отдельное пособие для пожилых, инвалидов и лиц, потерявших кормильца?

Да, с 1 ноября этого года до 31 мая 2023 года этим людям будет предоставляться специальное пособие в размере 30 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или пособия государственного социального страхования не превышает 300 евро в месяц. Пособие в размере 20 евро в месяц предоставляется, если размер пенсии, компенсации или пособия составляет от 301 до 509 евро в месяц, а пособие в размере 10 евро в месяц - если пенсия, компенсация или пособие по социальному обеспечению составляет от 510 до 603 евро в месяц. В том случае, если размер пенсии по старости составляет, например, 300,94 евро, центы после запятой отбрасываются и человеку будет выплачиваться государственное пособие в размере 30 евро в месяц.

Пособие в размере 30 евро назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, получающим надбавку к семейному пособию на детей-инвалидов.

Кто имеет право на это пособие?