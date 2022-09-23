В Латвии принят закон, призванный частично компенсировать расходы, которые жители понесут в результате резкого роста цен на энергоносители. Министерство благосостояния собрало множество вопросов о применении и характере компенсаций.
Пособия из-за подорожания энергоресурсов: вопросы и ответы
Для повышения доступности жилищного пособия на период с 1 сентября 2022 г. по 30 апреля 2023 г. будет применяться коэффициент 3. Что это означает?
Повышенные коэффициенты позволяют одинокому человеку или семье из нескольких человек иметь больше денег на повседневные расходы, включая продукты питания, и претендовать на получение жилищного пособия.
Увеличение расчетного коэффициента позволит получить это пособие большему числу людей с более высокими доходами, чем раньше.
Проще говоря, жилищную субсидию в своем муниципалитете смогут получить те, кто раньше не мог, потому что доход был выше установленного. В результате повышения коэффициента порог гарантированного минимального дохода для расчета размера жилищного пособия составит 327 евро для первого или единственного лица в домохозяйстве и 228 евро для остальных лиц в домохозяйстве.
Как получить пособие?
Для получения пособия лицо должно обратиться с заявлением, подписанным взрослыми членами домохозяйства, в социальную службу своего муниципалитета, где в электронном виде, используя данные, доступные в государственных и муниципальных информационных системах, будет подготовлена декларация о средствах к существованию.
Для оценки доходов и сбережений за предыдущие три месяца к заявлению должны быть приложены выписки с банковских счетов всех совершеннолетних членов домохозяйства, а для трудоспособных лиц - информация о чистом доходе от работодателя или экономической деятельности за последние 3 месяца, а также счета на все расходы, связанные с жильем (включая счет за телефон и интернет) за один месяц.
Например, если вы обращаетесь в социальные службы в октябре, нужно предоставить все счета, которые должны были быть оплачены в сентябре (они могут быть уже оплачены). Пособие будет рассчитываться на следующие три или шесть месяцев в зависимости от состава домохозяйства.
В период действия декларации о средствах к существованию лицо может предоставить документы, подтверждающие расходы на жилье, и если они значительно увеличатся, социальная служба произведет перерасчет размера пособия в период действия декларации. Однако если соцслужба будет очень загружена, то жилищное пособие, назначенное за период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года, будет пересчитано после окончания отопительного сезона 2022/2023 года, но не позднее 30 июня 2023 года.
Конечно, выплата этих пособий будет большой финансовой нагрузкой для муниципалитета, поэтому важно подчеркнуть, что законом предусмотрено софинансирование муниципалитетов в размере 50% от фактических расходов на пособия.
Если до 30 апреля увеличится доход, пособие отменяется?
Размер жилищного пособия рассчитывается как разница между суммой порогов гарантированного минимального дохода (GMI) домохозяйства, умноженной на коэффициент, и расходами на жилье и общим доходом домохозяйства, указанным в нормативных актах.
Оценивается материальное положение, после чего пособие (GMI и жилищное пособие):
1) предоставляется на три календарных месяца при наличии в домашнем хозяйстве хотя бы одного лица трудоспособного возраста;
2) предоставляется на шесть календарных месяцев, если в домашнем хозяйстве нет лица трудоспособного возраста либо если на лицо распространяются исключения;
3) может быть предоставлено на один календарный месяц, если доходы домохозяйства не превышают установленных порогов, но имеется выявленное несоответствие одному из критериев, установленных в нормативных актах.
Социальная служба самоуправления проводит переоценку материального положения домохозяйства и пересматривает решение о размере пособий в случае ухудшения материального положения домохозяйства или изменения социального положения.
Предусмотрено ли отдельное пособие для пожилых, инвалидов и лиц, потерявших кормильца?
Да, с 1 ноября этого года до 31 мая 2023 года этим людям будет предоставляться специальное пособие в размере 30 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или пособия государственного социального страхования не превышает 300 евро в месяц. Пособие в размере 20 евро в месяц предоставляется, если размер пенсии, компенсации или пособия составляет от 301 до 509 евро в месяц, а пособие в размере 10 евро в месяц - если пенсия, компенсация или пособие по социальному обеспечению составляет от 510 до 603 евро в месяц. В том случае, если размер пенсии по старости составляет, например, 300,94 евро, центы после запятой отбрасываются и человеку будет выплачиваться государственное пособие в размере 30 евро в месяц.
Пособие в размере 30 евро назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, получающим надбавку к семейному пособию на детей-инвалидов.
Кто имеет право на это пособие?
Это пособие назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, у которых в период с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года в Латвии назначены пенсии по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца, в том числе досрочные, специальные государственные пенсии, трудовые пенсии лицам, достигшим возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но которым она не назначена, получателям трудовой пенсии, не достигшим возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, и с инвалидностью.
Право на пособие будут также иметь получатели компенсации за потерю трудоспособности или компенсации за потерю кормильца, а также получатели государственных пособий по социальному обеспечению.
Придется ли этим людям куда-нибудь обращаться с заявлением, или это будет происходить автоматически вместе с получаемой пенсией, компенсацией или социальным пособием?
Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать пособия без заявления лицам, которые получают услуги, находящиеся в ведении VSAA. Заявление нужно будет подавать, если человек с инвалидностью является получателем трудовой пенсии Минобороны. В таком случае заявление на назначение пособия нужно подать в Минобороны.
Выплата пособий начнется в ноябре 2022 года путем бесплатной доставки по адресу, указанному получателем, или путем перечисления на счет кредитного учреждения Латвийской Республики или системы почтовых расчетов (PNS), в котором получателю пособия начисляется пенсия или пособие социального обеспечения.
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