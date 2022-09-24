Опрос: школьники и студенты хотят получить деньги на день рождения

И школьники, и студенты (молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет) хотели бы получить наличные в день рождения - такой выбор предпочитает каждый третий, а именно 31% опрошенных обеих возрастных групп. Между тем, молодые люди в возрасте от 24 до 29 лет чаще всего заявляют, что хотели бы получить в подарок приключение или развлечение, что упоминается в 30% ответов.

Вторым по частоте упоминания подарка для студентов является долгожданная вещь (24%), для студентов - приключение или развлечение (27%), для молодежи - денежные средства (28%).

Среди студентов еще 24% хотели бы получить деньги на свой банковский счет, а каждый пятый студент и молодой человек хотел бы получить на день рождения долгожданный подарок.

Только 12% школьников или студентов хотели бы получить на день рождения какое-то приключение или развлечение.

"Если родственники или друзья дарят деньги вашему ребенку на день рождения, стоит обсудить принципы траты больших сумм и, возможно, поощрять реализацию большей цели в долгосрочной перспективе, чтобы избежать ситуаций, когда подаренные деньги тратятся на мелочи", - говорит Янис Мурниекс, руководитель Дирекции обслуживания частных лиц банка Citadele.