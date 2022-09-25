"Пограничник долго и сочувственно желал удачи". Кто и как сейчас уезжает из России?

По данным ФТС на утро 24 сентября, очереди на пропускных пунктах из России в Латвию составляли 70 машин (в "Бурачках") и 20 машин (в "Убылинке").

В первый день мобилизации, 21 сентября, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации.

Финляндия, Германия, Норвегия

После запрета россиянам с шенгеном въезжать в страны Балтии популярным направлением для выезда из страны стала Финляндия.

По данным ФТС на утро 24 сентября очередей перед КПП "Торфяновка" и "Брусничное" на въезде в Финляндию не было. Однако за сутки каждое из них прошли почти по тысяче машин (такие же показатели были в предыдущие сутки).

Однако эта ситуация не продлится долго. 23 сентября сообщение о том, что правительство Финляндии приняло "принципиальное решение о существенном ограничении" въезда в страну россиян и выдачи им шенгенских виз, в пятницу было опубликовано на сайте президента Финляндии Саули Ниинистё.

Другой позиции придерживаются власти Германии. Как писало воскресное приложение немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, за предоставления убежища в стране россиянам, которые хотят избежать мобилизации, высказались политики сразу из нескольких партий.