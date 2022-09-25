Ja apvienība "Jaunā vienotība" (JV) iekļūs 14.Saeimā, tad visvieglākā sadarbība koalīcijas veidošanā būtu ar tagadējiem koalīcijas partneriem - Nacionālo apvienību, "Attīstībai/Par!" un "Konservatīvajiem", savukārt sadarbība nav iespējama ar prokremliskiem spēkiem, intervijā aģentūrai LETA sacīja Ministru prezidents un JV premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš.
Кариньш: "Новому Единству" в 14-м Сейме будет проще сотрудничать с партнерами по нынешней коалиции
На вопрос о том, считает ли "Новое Единство" партию "Согласие" прокремлевской, после того, как те объявили, что выступают против войны в Украине, Кариньш ответил, что сейчас не чувствует себя уверенным в том, что "Согласие" как политическая сила в этом отношении изменилось.
В свою очередь, в ответ на потенциальное сотрудничество с партией "Прогрессивные", которые в соответствии с социологическими опросами могут попасть в 14-й Сейм, лидер "Нового Единства" признал, что не достаточно ознакомился с их программой, но о политиках "Прогрессивных", которые известны по сотрудничеству в коалиции Рижской думы, он не может сказать ничего плохого.
В то же время Кариньш отметил, что "Прогрессивные" определили себя как социал-демократы, и вопрос в том, "насколько левой, попав в Сейм, будет их фактическая политика".
"Я подозреваю, что в отдельных точках у нас могут быть большие дискуссии, прежде чем мы придем к общему знаменателю", - признал нынешний премьер-министр.
О потенциальном сотрудничестве с вновь созданным "Объединенным списком" Кариньш высказался уклончиво, подчеркнув, что в случае избрания этой политической силы многое будет определятся тем, кто будет депутатами от "Объединенного списка".
"Например, у Дидзиса Шмитса, который в 13-й Сейм был избран от KPV.LV, были публичные высказывания, которые мне совершенно не понятны. Кроме того, в свое время, когда я создавал это правительство, я его пригласил стать министром экономики, а он отказался. В связи с этим у него была возможность взять на себя ответственность и он отказался от нее", - сказал Кариньш.
В свою очередь, категорически он отклоняет сотрудничество с Союзом зеленых и крестьян, с которым ранее "Новое Единство" работало вместе в нескольких правительствах.
"Они своим кандидатом на должность премьера выбрали Айвара Лембергса, который отметился тем, что назвал войска НАТО в Латвии оккупантами; который попал под санкции нашего стратегического партнера - США - за коррупцию и в процессе суда за то же самое осужден. Я не могу представить ни одного европейского государства, где такого кандидата предложили бы всерьез. Это какая-то особенность, что у нас есть политическая сила, которая, кажется, с гордостью хочет предложить такого кандидата. Я не вижу, как с ними можно работать в таких условиях", - сказал лидер "Нового Единства".
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