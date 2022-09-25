Кариньш: "Новому Единству" в 14-м Сейме будет проще сотрудничать с партнерами по нынешней коалиции

"Например, у Дидзиса Шмитса, который в 13-й Сейм был избран от KPV.LV, были публичные высказывания, которые мне совершенно не понятны. Кроме того, в свое время, когда я создавал это правительство, я его пригласил стать министром экономики, а он отказался. В связи с этим у него была возможность взять на себя ответственность и он отказался от нее", - сказал Кариньш.

В свою очередь, категорически он отклоняет сотрудничество с Союзом зеленых и крестьян, с которым ранее "Новое Единство" работало вместе в нескольких правительствах.

"Они своим кандидатом на должность премьера выбрали Айвара Лембергса, который отметился тем, что назвал войска НАТО в Латвии оккупантами; который попал под санкции нашего стратегического партнера - США - за коррупцию и в процессе суда за то же самое осужден. Я не могу представить ни одного европейского государства, где такого кандидата предложили бы всерьез. Это какая-то особенность, что у нас есть политическая сила, которая, кажется, с гордостью хочет предложить такого кандидата. Я не вижу, как с ними можно работать в таких условиях", - сказал лидер "Нового Единства".