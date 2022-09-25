Главное за 25 сентября ⟩ Победа сборной Латвии, концерт Моргенштерна и спор о Лембергсе

Мобилизованным в Приморском крае России во время учений были выданы ржавые автоматы Калашникова АК-47 и АКМ. Позже, когда в Telegram-каналах распространилось видео с оружием, его заменили, сообщает издание Insider.

Киев призывает созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Впервые со времен Муссолини к власти придут крайне правые. Как изменится отношение Италии к войне России против Украины и угрожает ли смена власти в Риме единству Европы?

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая провела на троне 70 лет. Безусловно, долгая жизнь королевы связана с ее здоровыми привычками. Их описал один из ее личных шеф-поваров Даррен МакГрейди.

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"Вот тут мы и поспорим", - заявил представитель "Объединенного списка" Дидзис Шмитс, комментируя уход "Зеленой партии" из Союза зеленых и крестьян (СЗК). Он обращался к Нормунду Аудзишсу, своему визави в рамках эфира "Кто вам платит?/Дебаты". Аудзишс - представитель СЗК, присягнувшей на верность Айварсу Лембергсу.

С вечера четверга количество покупок генераторов в интернет-магазинах сильно возросло, а в пятницу утром они продолжились уже в магазинах инструментов. Внезапное покупательское поведение было вызвано обращением премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в котором она призвала людей подготовиться на случай, если Россия неожиданно отключит Эстонию от электросети.

Многие россияне, в основном мужчины, после объявления о "частичной" мобилизации пытаются уехать из страны - по крайней мере, об этом говорят фотографии и видео очередей и пробок на границах, которые публикуют в социальных сетях. Русская служба Би-би-си рассказывает, что сейчас происходит на границах и куда еще остались билеты.

Чиновники несколькими закорючками снизили стоимость жилого участка земли на берегу моря в Харьюмаа, Эстония, что позволяет государству выкупить землю всего за 18 000 евро. Административный суд 13 сентября постановил, что попытка обобрать известного предпринимателя и землевладельца была законной.

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Еженедельно портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз желтая пресса, да и не только она, решила пройтись по Ивану Урганту и Алле Пугачевой. Кажется, здесь есть определенные совпадения. Не находите?