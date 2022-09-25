Следующая неделя будет интересной: выборы на носу. Но пока заканчивается эта неделя, а RUS TVNET рассказывает о самом главном, что произошло в воскресенье, 25 сентября.
Главное за 25 сентября ⟩ Победа сборной Латвии, концерт Моргенштерна и спор о Лембергсе
Новости Латвии:
В воскресенье, 25 сентября, сборная Латвии по футболу на выезде сыграла вничью с Андоррой в рамках последнего матча группового этапа Лиги наций и завоевала путевку в лигу "С".
Нужно ли смотреть на знаки, следуют ли люди знакам и можно ли вообще верить в знаки? Программа Zebra отправилась расследовать абсурдность дорожного движения в Риге, где улица Юглас пересекается с улицей Мурьяню.
В субботу, 24 сентября, в Риге на сцене Wondersala с долгожданным концертом выступил рэпер Моргенштерн. Скажем лишь одно - это было мощно!
24 сентября в "Арена Рига" выступил легендарный британец Гордон Самнер, известный миллионам как Стинг, который всегда черпал свое вдохновение в окружающей действительности.
В октябре количество осадков в Латвии может быть немного выше нормы, а температура воздуха прогнозируется около нормы или выше нее.
За рубежом:
Вчера на Youtube канале украинского журналиста Дмитрия Гордона вышло интервью с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, в котором та рассказала о встрече с Путиным, русскоязычном населении Эстонии и, конечно же, о войне России в Украине.
Мобилизованным в Приморском крае России во время учений были выданы ржавые автоматы Калашникова АК-47 и АКМ. Позже, когда в Telegram-каналах распространилось видео с оружием, его заменили, сообщает издание Insider.
Киев призывает созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.
Впервые со времен Муссолини к власти придут крайне правые. Как изменится отношение Италии к войне России против Украины и угрожает ли смена власти в Риме единству Европы?
8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая провела на троне 70 лет. Безусловно, долгая жизнь королевы связана с ее здоровыми привычками. Их описал один из ее личных шеф-поваров Даррен МакГрейди.
Интересное чтиво:
"Вот тут мы и поспорим", - заявил представитель "Объединенного списка" Дидзис Шмитс, комментируя уход "Зеленой партии" из Союза зеленых и крестьян (СЗК). Он обращался к Нормунду Аудзишсу, своему визави в рамках эфира "Кто вам платит?/Дебаты". Аудзишс - представитель СЗК, присягнувшей на верность Айварсу Лембергсу.
С вечера четверга количество покупок генераторов в интернет-магазинах сильно возросло, а в пятницу утром они продолжились уже в магазинах инструментов. Внезапное покупательское поведение было вызвано обращением премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в котором она призвала людей подготовиться на случай, если Россия неожиданно отключит Эстонию от электросети.
Многие россияне, в основном мужчины, после объявления о "частичной" мобилизации пытаются уехать из страны - по крайней мере, об этом говорят фотографии и видео очередей и пробок на границах, которые публикуют в социальных сетях. Русская служба Би-би-си рассказывает, что сейчас происходит на границах и куда еще остались билеты.
Чиновники несколькими закорючками снизили стоимость жилого участка земли на берегу моря в Харьюмаа, Эстония, что позволяет государству выкупить землю всего за 18 000 евро. Административный суд 13 сентября постановил, что попытка обобрать известного предпринимателя и землевладельца была законной.
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Еженедельно портал RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи недели. На этот раз желтая пресса, да и не только она, решила пройтись по Ивану Урганту и Алле Пугачевой. Кажется, здесь есть определенные совпадения. Не находите?
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