Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает избирателей не использовать процедуру передачи голоса на хранение до дня парламентских выборов без серьезной причины, заявила сегодня на пресс-конференции председатель ЦИК Кристине Берзиня.
ЦИК призывает использовать предварительное голосование только по уважительной причине
Главный день голосования - суббота, 1 октября, с 7:00 до 20:00, и только те, кто по уважительным причинам не сможет в этот день прийти на избирательный участок, могут воспользоваться возможностью сдать свой голос, пояснила Берзиня.
Например, это избиратели, которые 1 октября будут находиться на круглосуточном дежурстве или на этой неделе уезжают за границу. Если возможностью предварительного голосования воспользуются и те, у кого нет острой необходимости, это приведет к длинным очередям у участков, так как их число ограничено, пояснила глава ЦИК.
Берзиня напомнила, что голосовать на выборах можно также с паспортом или удостоверением личности, срок действия которых истек после 1 марта 2020 года. Это предусмотрено законом, поскольку во время пандемии Covid-19 людям было сложно поменять документы.
Штамп о голосовании в паспорт больше не ставится, а для регистрации избирателей на выборах будет использоваться электронный регистр. Это гарантирует, что каждый избиратель сможет проголосовать только один раз.
Для более быстрого обслуживания избирателей на участках будут использоваться смарт-устройства. Как сообщила Берзиня, от граждан поступают вопросы о том, не фотографируют ли таким образом их паспорта и удостоверения личности. Глава ЦИК заверила, что это не так. Сканируется только квадратный код или штрих-код документа, чтобы проверить право избирателя на голосование и то, не голосовал ли он на другом избирательном участке.
Берзиня также отметила, что разрешается голосовать и пустым конвертом, что увеличивает количество голосов для достижения 5%-ного барьера, который партии должны преодолеть для прохождения в парламент.
Глава ЦИК подчеркнула, что в бюллетенях будут учитываться только два вида отметок избирателей - плюсы в ромбиках напротив фамилий кандидатов и вычеркивания фамилий. Другие знаки, например, галочки, не будут приниматься во внимание.
Как сообщалось, сегодня на 66 избирательных участках начинается предварительное голосование на выборах 14-го Сейма, когда избиратели могут передать свой голос на хранение до официального дня выборов.
Сегодня голосование будет проходить с 17:00 до 20:00. Во вторник и среду предварительное голосование проводиться не будет. В четверг, 29 сентября, участки будут открыты для предварительного голосования с 9:00 до 12:00, а в пятницу, 30 сентября, с 10:00 до 16:00.
1 октября избирательные участки в Латвии и за рубежом будут открыты для голосования с 7:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать можно будет на любом участке.
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