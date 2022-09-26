ЦИК призывает использовать предварительное голосование только по уважительной причине

Главный день голосования - суббота, 1 октября, с 7:00 до 20:00, и только те, кто по уважительным причинам не сможет в этот день прийти на избирательный участок, могут воспользоваться возможностью сдать свой голос, пояснила Берзиня.

Например, это избиратели, которые 1 октября будут находиться на круглосуточном дежурстве или на этой неделе уезжают за границу. Если возможностью предварительного голосования воспользуются и те, у кого нет острой необходимости, это приведет к длинным очередям у участков, так как их число ограничено, пояснила глава ЦИК.

Берзиня напомнила, что голосовать на выборах можно также с паспортом или удостоверением личности, срок действия которых истек после 1 марта 2020 года. Это предусмотрено законом, поскольку во время пандемии Covid-19 людям было сложно поменять документы.

Штамп о голосовании в паспорт больше не ставится, а для регистрации избирателей на выборах будет использоваться электронный регистр. Это гарантирует, что каждый избиратель сможет проголосовать только один раз.