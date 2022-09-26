В Латвии не доплатили налогов на 1,093 млрд евро

В том числе 574,187 млн евро составили долги перед основным государственным бюджетом, что на 0,4% меньше, чем в начале августа. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 310,233 млн евро (+0,4%), долги по взносам социального страхования - 208,666 млн евро (-1,2%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 сентября составили 617,585 млн евро или 56,5% общей суммы задолженности.

Не подлежащими взысканию по состоянию на 1 сентября признаны долги в размере 2,062 млн евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию признаны долги в размере 615,523 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - на сумму 257,575 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 357,948 млн евро.

Продление срока уплаты долга на 1 сентября было предоставлено по долгам на сумму 169,7 млн евро, что на 4,3% меньше, чем месяцем ранее.

В начале августа общие налоговые задолженности составляли 1,092 млрд евро, а в начале года - 1,044 млрд евро.