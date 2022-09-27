Видео ⟩ "Это еще отопление не включили!" Жители деревни в Латгале в шоке от "космических" счетов

Электроэнергия в Стружаны централизованно закупается по биржевой цене и далее перепродается муниципальной компании Strūžānu siltums. В последние месяцы счета за электроэнергию для жителей Стружаны резко выросли. К примеру, в июле они должны были платить 0,50 евро за кВтч, а в августовских счетах увидели уже шокирующие 0,71 евро за кВтч.

"Суммарный счет за трехкомнатную квартиру составил 211 евро. Я за все годы столько даже зимой не платил! А это еще даже отопление не включили! У нас здесь золотая деревня с миллионерами? Здесь безработица, сплошная безработица! Живите как хотите, а если мы что-то не заплатим, отключат электричество", - рассказывает местная жительница Валентина.

"Мне нужно заплатить 170 евро за месяц. У меня маленькая зарплата, к тому же инвалидность. Это невозможно! Спросите любого в Стружаны", - недоумевает Айвар.

"Я получаю пособие по инвалидности - 195 евро. Как мне оплатить электричество и другие счета?! Я не могу", - признается Валерия.