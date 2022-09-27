Жители поселка Стружаны Резекненского края удивлены счетами за электроэнергию. Даже небольшие домохозяйства должны платить до 200 евро в месяц, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "Это еще отопление не включили!" Жители деревни в Латгале в шоке от "космических" счетов
Электроэнергия в Стружаны централизованно закупается по биржевой цене и далее перепродается муниципальной компании Strūžānu siltums. В последние месяцы счета за электроэнергию для жителей Стружаны резко выросли. К примеру, в июле они должны были платить 0,50 евро за кВтч, а в августовских счетах увидели уже шокирующие 0,71 евро за кВтч.
"Суммарный счет за трехкомнатную квартиру составил 211 евро. Я за все годы столько даже зимой не платил! А это еще даже отопление не включили! У нас здесь золотая деревня с миллионерами? Здесь безработица, сплошная безработица! Живите как хотите, а если мы что-то не заплатим, отключат электричество", - рассказывает местная жительница Валентина.
"Мне нужно заплатить 170 евро за месяц. У меня маленькая зарплата, к тому же инвалидность. Это невозможно! Спросите любого в Стружаны", - недоумевает Айвар.
"Я получаю пособие по инвалидности - 195 евро. Как мне оплатить электричество и другие счета?! Я не могу", - признается Валерия.
"Нас это тоже удивляет", - говорит о счетах за электроэнергию член правления SIA Strūžānu siltums Ренар Вабалс, отмечая, что коммунальное предприятие не применяло и не будет применять санкции к неплатежеспособным жителям, если только это не злонамеренная неуплата.
Тем временем исполнительный директор самоуправления Резекненского края Янис Трошка рассказал программе: "До июня она [биржевая цена] была прибыльной, но последние два месяца сильно ударили. Такова текущая ситуация. Кризис в самом прямом смысле. Это цена, определяемая биржей. Она не определялась компанией. Компания устанавливает только наценку, связанную с разделением, обслуживанием, сетью и т. д. Это мизерная доля по сравнению со стоимостью электричества".
Strūžānu siltums может лучше действовать в интересах жителей, многие из которых социально менее защищены, заявил программе исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валдманис. Если компания покупает энергоресурсы на изменчивом рынке (по биржевым ценам), она должна активно отслеживать ценовые колебания и быть готовой реагировать, а не тянуть время и в течение длительного периода выставлять огромные счета.
Подробнее - в сюжете Bez Tabu.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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