В оккупированных российскими войсками регионах Украины 27 сентября проходит последний день голосования в рамках так называемых "референдумов" о присоединении к России. Жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей имеют возможность до 16:00 мск выразить свое отношение к инициативе о вхождении их регионов в состав РФ.

Мировое сообщество не признает результатов "референдумов"

Наблюдатели критикуют эти "референдумы" как нарушение норм международного права. Мировое сообщество не признает их результаты, голосование проводится с нарушением норм украинского и международного права и не соответствует минимальным демократическим стандартам.

В оккупированной Луганской области пророссийские власти сообщили о новом обстреле Алчевска из РСЗО. В оккупационной администрации, однако, подчеркнули, что все избирательные участки остаются открытыми.

Российское телевидение уже несколько дней показывает людей в оккупированных районах Украины, демонстрирующих радость от предстоящего приема в состав РФ. В то же время независимые СМИ утверждают, что люди голосуют под давлением и под дулом автомата.

Новая аннексия украинских территорий

Результаты "референдумов" предположительно будут оглашены уже вечером 27 сентября. Ожидается, что одобрение инициативы о присоединении к РФ будет заявлено на уровне 80-90 процентов. После этого лидеры сепаратистов официально попросят Путина о включении оккупированных территорий в состав России. Кремль уже сообщил, что эти прошения могут быть рассмотрены в кратчайшие сроки.