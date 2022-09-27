С 19 сентября отказано во въезде в Латвию 57 гражданам России, а легально въехали 2474 гражданина России, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
За неделю Латвия запретила въезд 57 гражданам России, легально въехали 2474 человека
Латвию за это время покинули 2332 гражданина РФ.
Все въезжающие граждане проходят строгую проверку, все въехавшие соответствуют критериям исключения, указанным в распоряжении правительства.
Ситуация на латвийско-российской границе по-прежнему спокойная.
Министр внутренних дел Кристап Эклонс сообщил в минувшую субботу, что два человека попросили убежища в Латвии в связи с мобилизацией. Он уточнил, что мобилизация в России сама по себе не является основанием для предоставления убежища в Латвии.
В ответ на начатую в России мобилизацию правительство Латвии сегодня рассмотрит предложение МВД об объявлении чрезвычайной ситуации в некоторых приграничных с Россией краях.
В понедельник после заседания коалиции Эклонс подчеркнул, что ситуация на границе страны стабильна и находится под контролем, и в целом ситуация на границе Латвии с Россией и Беларусью лучше, чем на границах с ними Эстонии и Литвы.
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