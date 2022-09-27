В Балтийском море обнаружены две утечки из газопровода "Северный поток"

Эти утечки были констатированы спустя несколько часов после идентичного инцидента на газопроводе "Северный поток - 2".

"Правоохранительные органы получили информацию о том, что в "Северном потоке" констатированы две утечки. Этот газопровод не работает, однако в нем находится газ", - указал представитель датской энергетической компании Дан Йергенсен.

Одна из утечек "Северного потока" была констатирована в экономической зоне Дании, а вторая - в экономической зоне Швеции.

Напомним, 26 сентября датское агентство морского транспорта сообщило об опасной утечке газа в Балтийском море вблизи неработающего газопровода "Северный поток - 2", где было обнаружено необъяснимое падение давления.

Власти Германии сообщили о необъяснимом падении давления в трубопроводе, а оператор "Северного потока - 2" заявил, что давление упало ночью на понедельник и могло быть вызвано утечкой.