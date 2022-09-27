Закупочная комиссия признала ООО Citrus Solutions победителем в конкурсе на строительство комплекса новой Лиепайской тюрьмы, сообщили в Министерстве юстиции.
Лиепайскую тюрьму за 125 млн евро построит Citrus Solutions
Согласно поданным участниками окончательным предложениям, Citrus Solutions предложила выполнить включенные в закупку работы за 128 845 529 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), а АО UPB - за 141 488 743,90 евро без НДС.
Оценив оба предложения, комиссия удостоверилась в том, что они соответствуют требованиям документации о закупке. Комиссия проверила и исправила арифметические ошибки, обнаруженные в поданных на конкурс предложениях, а также пришла к выводу, что поданные претендентами предложения не являются необоснованно дешевыми, что могло бы поставить под угрозу или затруднить выполнение договорных обязательств.
Галерея: Визуализация новой Лиепайской тюрьмы
Таким образом, 26 сентября комиссия по закупкам приняла решение о предоставлении Citrus Solutions права на заключение договора о закупке на сумму 125 812 571 евро без НДС по строительству новой тюрьмы, которое должно быть осуществлено в течение 34 месяцев после подписания договора.
Сумма договора отличается от суммы окончательного предложения, так как раздел поданного Citrus Solutions предложения "Договорная цена на оказание услуг по техническому обслуживанию сроком на 60 месяцев" в размере 2 970 960 евро без НДС не входит в объем обязательств по строительному договору, но дает заказчику право, а на исполнителя накладывает обязательство по выполнению указанных работ.
Как сообщалось, при реализации проекта Лиепайской тюрьмы использовался метод "design&build" - "проектируй и строй", совмещающий в одной услуге внесение изменений в строительный проект, авторский надзор и строительные работы. В целях обеспечения качественного выполнения строительных работ от победителя требовалось взять на себя полную ответственность за реализацию строительных проектов и строительных работ.
Строительство нового тюремного комплекса в Лиепае планируется завершить в течение 34 месяцев после подписания договора с победившим претендентом.
В соответствии с решением Кабинета министров от 2 ноября 2021 года Минюст может при необходимости продлить срок проектирования, авторского надзора и завершения строительных работ объекта до 31 декабря 2025 года.
Ранее уже был проведен ряд подготовительных работ по строительству Лиепайской тюрьмы: выбрано предложение по обеспечению надзора за строительством и определена процедура закупки для строительства новой тюрьмы, которая, по мнению Министерства юстиции, обеспечит наиболее конкурентоспособное предложение. Также было проведено геотехническое обследование территории тюрьмы и вырубка деревьев для подготовки территории к началу строительных работ.
В настоящее время в Латвии девять мест заключения, шесть из которых расположены в зданиях, построенных более 100 лет назад. Здания и инфраструктура физически и морально устарели, не отвечают потребностям тюрем, так как изначально и не строились как тюрьмы, а были приспособлены к ним. Это будет первая новая тюрьма в Латвии после восстановления независимости.
Как подчеркивает Минюст, Лиепайская тюрьма позволит внедрить новую систему исполнения наказаний, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Общие затраты на проект, включая проектирование, строительство, строительный надзор, необходимое оборудование и налоги, не превысят 146 898 298 евро, ранее определенных решением Кабинета министров о строительстве Лиепайской тюрьмы.
Согласно данным Firmas.lv, компания Citrus Solutions была основана в 2005 году, ее основной капитал составляет 5 070 999 евро. В 2020 году оборот компании составил 23,7 млн евро, прибыль - около 1 млн евро. Citrus Solutions является технологической компанией группы ООО Tet.
Компания UPB была основана в 1991 году, ее основной капитал составляет 15 720 304 евро. Истинными бенефициарами латвийского строительно-промышленного концерна UPB являются Улдис Пиленс, Марис Морс и Мадара Море. Оборот концерна в 2020 году составил 237 млн евро, прибыль - 13,3 млн евро.
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