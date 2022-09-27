Лиепайскую тюрьму за 125 млн евро построит Citrus Solutions

Как сообщалось, при реализации проекта Лиепайской тюрьмы использовался метод "design&build" - "проектируй и строй", совмещающий в одной услуге внесение изменений в строительный проект, авторский надзор и строительные работы. В целях обеспечения качественного выполнения строительных работ от победителя требовалось взять на себя полную ответственность за реализацию строительных проектов и строительных работ.

Строительство нового тюремного комплекса в Лиепае планируется завершить в течение 34 месяцев после подписания договора с победившим претендентом.

В соответствии с решением Кабинета министров от 2 ноября 2021 года Минюст может при необходимости продлить срок проектирования, авторского надзора и завершения строительных работ объекта до 31 декабря 2025 года.

Ранее уже был проведен ряд подготовительных работ по строительству Лиепайской тюрьмы: выбрано предложение по обеспечению надзора за строительством и определена процедура закупки для строительства новой тюрьмы, которая, по мнению Министерства юстиции, обеспечит наиболее конкурентоспособное предложение. Также было проведено геотехническое обследование территории тюрьмы и вырубка деревьев для подготовки территории к началу строительных работ.

В настоящее время в Латвии девять мест заключения, шесть из которых расположены в зданиях, построенных более 100 лет назад. Здания и инфраструктура физически и морально устарели, не отвечают потребностям тюрем, так как изначально и не строились как тюрьмы, а были приспособлены к ним. Это будет первая новая тюрьма в Латвии после восстановления независимости.

Как подчеркивает Минюст, Лиепайская тюрьма позволит внедрить новую систему исполнения наказаний, улучшив процесс ресоциализации заключенных. Общие затраты на проект, включая проектирование, строительство, строительный надзор, необходимое оборудование и налоги, не превысят 146 898 298 евро, ранее определенных решением Кабинета министров о строительстве Лиепайской тюрьмы.

Согласно данным Firmas.lv, компания Citrus Solutions была основана в 2005 году, ее основной капитал составляет 5 070 999 евро. В 2020 году оборот компании составил 23,7 млн евро, прибыль - около 1 млн евро. Citrus Solutions является технологической компанией группы ООО Tet.

Компания UPB была основана в 1991 году, ее основной капитал составляет 15 720 304 евро. Истинными бенефициарами латвийского строительно-промышленного концерна UPB являются Улдис Пиленс, Марис Морс и Мадара Море. Оборот концерна в 2020 году составил 237 млн евро, прибыль - 13,3 млн евро.