Правительство поможет латвийцам зимой. План утвержден

Предусмотрено, что первые 100 киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии будут предоставляться всем домохозяйствам по фиксированной ставке, не превышающей 160 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Предприятия получат компенсацию в размере 50% от цены на электроэнергию свыше 160 евро за МВт/ч. Упущенная выгода торговца электроэнергией будет компенсирована за счет государственного бюджета.

Что касается домохозяйств, которые используют природный газ для отопления, то государство будет компенсировать торговцам сумму cвыше 108,75 евро за МВт/ч.

Будет сохранена уже одобренная поддержка по расчетам за теплоснабжение до 150 евро за МВт/ч, где государство компенсирует 50% цены, превышающей 68 евро за МВт/ч. Государство будет компенсировать и 90% той части, которая превышает 150 евро за МВт/ч.

Как Минэкономики поясняет в аннотации к законопроекту, если тариф на тепловую энергию составит, например, 340 евро за МВт/ч, то c применением господдержки конечному потребителю фактически будет компенсировано 62% общего счета.

Поддержка будет предоставляться в период с 1 октября текущего года по 30 апреля 2023 года.

Как поясняет Минэкономики, на фоне значительного повышения тарифов на тепловую энергию и с учетом того, что в ряде самоуправлений тариф на тепловую энергию превысит 300 евро за МВт/ч, ранее утвержденный механизм, предусматривающий компенсации увеличения затрат в размере 50%, уже не соответствует ситуации и создает риск того, что многие домохозяйства не смогут платить за отопление.

Правящая коалиция в понедельник, 26 сентября, договорилась о предоставлении населению и предприятиям дополнительной поддержки в размере 425 млн евро.

Дополнительная поддержка в размере 165 млн евро предназначена для домашних хозяйств, а поддержка в размере 260 млн евро - для предприятий и других юридических лиц.