Поражение группировки российских войск под Лиманом в Донецкой области будет иметь серьезные последствия, прогнозирует Институт изучения войны США (ISW) в обзоре ситуации на фронте, сообщает Русская служба BBC.
ISW: ВСУ почти окружили Лиман. Чем это опасно для России?
В сводке ISW сказано, что Вооруженные силы Украины продвинулись на юго-восток от села Колодези и ведут бои на окраинах Торского, расположенного от Лимана всего в 12 км. Сейчас снабжение российской группировки в Лимане ведется через простреливаемый узкий коридор, ведущий через Торское.
Кроме того, украинские военные прорвали российские рубежи около Ямполя в районе Торского и теперь ведут наступление еще и с юго-запада, сказано в сводке со ссылкой на российских блогеров.
"Падение лиманского "кармана", вероятно, будет иметь очень серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой области и на западе Луганской, - считают американские эксперты. - Оно может позволить ВСУ начать угрожать российским позициям на западной границе Луганской области и району Северодонецка и Лисичанска".
ISW также указывает, что Минобороны России не реагирует на нынешние потери русских в Лимане и не готовится к разгрому на этом участке фронта, который, как ожидается, еще больше снизит и без того слабый боевой дух русских.
И добавляют, что "будущие украинские успехи в критически важных районах Донецкой и Луганской областей могут усилить раздор между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их командирами".
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