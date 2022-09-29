В Добеле убит мужчина: трое задержанных моложе 18

20 сентября этого года в нежилом доме в Добеле был найден мертвый мужчина. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело мужчины 1967 года рождения, на теле которого было обнаружено несколько ножевых ранений.

В связи с инцидентом должностные лица Добельского участка полиции возбудили уголовное дело по факту убийства.

22 сентября сотрудники полиции арестовали четырех человек - мужчину, 1994 года рождения, юношу 2007 года рождения и и двоих молодых людей 2005 года рождения.

В настоящее время уголовный процесс квалифицируется по 10-й части 117-й статьи Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах, если оно было совершено группой лиц. За такое преступление наказывают пожизненным заключением или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Земгальский районный суд применил ко всем четырем лицам меру пресечения - арест. Мужчина 1994 года рождения и в прошлом попадал в поле зрения полиции, в том числе за уголовные преступления, связанные с причинением тяжких телесных повреждений.

Все трое задержанных молодых людей уже неоднократно попадали в поле зрения полиции в прошлом за имущественные преступления, а один из молодых людей - еще и за нанесение телесных повреждений.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.